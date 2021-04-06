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    緬甸軍方搜捕藝文人士 知名喜劇演員今晨被捕

    緬甸知名喜劇演員札哈納今天早上在家中遭軍警逮捕。（資料照，美聯社）

    緬甸知名喜劇演員札哈納今天早上在家中遭軍警逮捕。（資料照，美聯社）

    2021/04/06 21:38

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸喜劇演員札哈納（Zarganar）今天（6日）早上遭軍警從仰光的家中帶走，目前不知札哈納遭指控的罪名為何，但緬甸軍政府上週就公佈至少60名藝文人士、網路知名人物的通緝令，指控他們煽動民眾。

    根據《美聯社》報導，札哈納是緬甸最具知名度的藝人之一，以勇於針砭時事聞名，自1988年就積極參加反軍政府運動，從此不斷進出監獄，他也知名於社會服務，尤其在2008年納吉斯風災投入救援。

    今天早晨2輛軍車抵達札哈納在仰光住家，接著他就被軍人及警察帶走，目前不清楚當局以何種罪名將他逮捕。

    緬甸軍政府上週公佈通緝名單，指控至少60位文人、藝人、記者和網路知名人物，稱他們宣傳示威抗議，違反「散佈影響國家穩定消息罪」。

    緬甸目前每天都有抗議者遭逮捕。今天中部城市曼德勒有醫護團體示威遊行，維安部隊開槍、投擲震撼彈阻撓示威。當地媒體報導，今天有4名醫生被逮捕。

    緬甸人民無視軍政府鎮壓，持續表達抗議，下週將是緬甸傳統新年，抗議人士也呼籲抵制慶祝活動，稱此時慶祝新年是不尊重在示威中失去性命者的人。

    自軍政府2月政變以來，已有至少有570人死於軍政府鎮壓，包括47名兒童。

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