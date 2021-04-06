為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    氣候變遷導致水溫變暖 赤道海洋生物朝兩極遷移

    水溫變暖促使數萬個海洋物種從赤道往南北兩極方向遷移。（法新社）

    水溫變暖促使數萬個海洋物種從赤道往南北兩極方向遷移。（法新社）

    2021/04/06 18:51

    〔中央社〕根據今天刊登在「國家科學院學報」（PNAS）的報告，水溫變暖促使數萬個海洋物種從赤道往南北兩極方向遷移，威脅海洋生態系統和仰賴這些物種維持生計的人們。

    報告指出，研究人員比較直至2015年這60年間近5萬個物種的數據顯示，生物出走熱帶水域的速度正加快中。

    熱帶地區長久以來有大量的海洋生物棲息，但研究作者警告，如果氣候變遷未受控制，熱帶海洋生物多樣性恐將消失。

    研究作者、奧克蘭大學（University of Auckland ）海洋生物學教授柯斯蒂羅（Mark Costello）告訴法新社：「全球暖化持續改變海洋生物生活至少60年。」

    他還說：「我們的研究結果顯示，赤道減少約1500 個物種。這個狀況將會持續一整個世紀，但速度將取決於我們如何減少溫室氣體排放，或根本無法減少排放量。」

    生物向兩極方向遷移的現象，在赤道以北更加明顯，因為北半球海洋暖化速度比南半球快。開放水域中的魚類遠離赤道的遷移現象，比居住在海床上、所謂的底棲生物也更為普遍。

    研究發現，當熱帶水域海水溫度年均溫超過攝氏20 度，來到25度時，海洋生物數量將會減少，但取決於物種而有所不同。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    14天製成 人造雞肉「星」上市
    2021/02/16 05:30

    14天製成 人造雞肉「星」上市
    培育「人肉排」藝術家回家「吃自己」
    2021/02/16 05:30

    培育「人肉排」藝術家回家「吃自己」

    富蘭克林華美AI新科技基金6月底前免手續費
    富國飲食習慣不變 地球暖化幫凶
    2021/02/16 05:30

    富國飲食習慣不變 地球暖化幫凶
    挪威北極圈群島氣溫創歷史新高 21.7度打破41年紀錄
    2020/07/26 12:43

    挪威北極圈群島氣溫創歷史新高 21.7度打破41年紀錄
    NASA： 2010-2019年 史上最熱10年
    2020/01/17 05:30

    NASA： 2010-2019年 史上最熱10年
    國際今日熱門
    謝長廷盼日美峰會聯合聲明列入「維持台灣的和平」
    2021/04/05 21:04

    謝長廷盼日美峰會聯合聲明列入「維持台灣的和平」

    台灣恐成下個香港 美議員投書籲拜登展現保台決心
    2021/04/05 20:08

    台灣恐成下個香港 美議員投書籲拜登展現保台決心

    捅死母女3人！伴屍3天稱「喝了3天酒」
    2021/04/05 20:40

    捅死母女3人！伴屍3天稱「喝了3天酒」

    軟了？菲律賓上午批中國船隻「入侵」 下午改口不致引戰
    2021/04/05 20:05

    軟了？菲律賓上午批中國船隻「入侵」 下午改口不致引戰

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播