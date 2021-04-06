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    被捕的人「犯哪條法」？ 緬甸軍方答CNN：他們沒犯罪

    緬甸反軍事政變抗議持續，圖為4月4日示威者在反對軍事政變示威遊行中，舉起三指以示抗議。（法新社）

    緬甸反軍事政變抗議持續，圖為4月4日示威者在反對軍事政變示威遊行中，舉起三指以示抗議。（法新社）

    2021/04/06 21:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國《有線電視新聞網》（CNN）上週五（2日）前進緬甸，採訪反政變示威者與掌權的軍政府雙方，期間發生安全部隊逮捕11位示威者，當記者向軍方發言人詢問被捕的人犯了哪條法？軍方卻坦言「沒犯罪」。據瞭解，這11人中有8人於週一已經獲釋。

    根據《CNN》報導，自2月1日緬甸爆發政變，引發群眾持續抗議，接著軍警血腥鎮壓後，《CNN》是第一家獲准進入緬甸採訪的外國媒體，儘管緬甸軍方承諾會給予新聞自由，也提醒《CNN》團隊該注意之事項，但期間不斷監控記者一舉一動，凡接受《CNN》採訪的緬甸民眾事後都被軍方逮捕。

    期間甚至發生了安全部隊在兩處市場逮捕11人，當記者詢問軍方「他們犯了什麼罪」？緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）即坦承「他們沒有違法」，並對自家人的逮捕行為表達遺憾，稱「安全部隊是擔心他們上街騷擾其他民眾以及抗議」。

    《CNN》發現，軍政府幾乎切斷了緬甸境內的通訊軟體，並認為這是軍方控制傳遞訊息的手段。人權觀察（Human Rights Watch）更於上週五指出，軍政府自政變以來，已迫害數百人，其中包括政客、選委會官員、記者、社會運動家和示威者。

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