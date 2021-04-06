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    中國海關查扣上億元水貨主機 玩家大罵灌爆政府微博

    中國近日破獲走私水貨團體，逮捕54人，查扣大批走私PS5、XBOX、SWITCH等遊戲主機。（擷取自微博）

    中國近日破獲走私水貨團體，逮捕54人，查扣大批走私PS5、XBOX、SWITCH等遊戲主機。（擷取自微博）

    2021/04/06 18:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日破獲多個水貨走私團體，逮捕54人並查扣大批走私PS5、XBOX、SWITCH等遊戲主機，總價值估計超過7780萬人民幣（約新台幣3.4億元）。消息傳出後，網民卻是叫苦連天，紛紛表示「不走私我們玩什麼」、「國行主機根本沒得玩」、「國行來來去去就這麼10幾個遊戲」、「若和國外沒差別，還需要走私嗎？」

    根據中媒報導，中國廣東省公安廳表示，與珠海市公安局聯合拱北海關緝私局調查，破獲專門走私水貨的13個團體，逮捕涉案人54人，並查扣任天堂、SONY、微軟等品牌遊戲機，總價值高達7780萬人民幣，而從2018年以來，累計價值達人民幣33.8億元（約新台幣147億元）。

    據了解，由於中國種種規範，中國國行版的主機與國外版本大有不同，若中國玩家想玩未經政府核准的遊戲，只能購買從國外「進口」的海外主機，不但價格容易被操作，購買過程也非常艱辛。而中國海關破獲大規模水貨走私團體，無疑將衝擊市場。

    全國打擊走私綜合治理辦公室官方微博「中國反走私」發布這則消息後，已有上千則留言紛紛湧入，玩家大罵「國行就10個遊戲」、「管點別的事吧大哥」、「建議反省下為啥要走私」、「反對騰訊搞壟斷」、「你在這放屁呢？國行加起來有十個遊戲嗎，我想不支持走私，然後我玩空氣？」、「海外版就是走私？傻了吧？正常過關的不讓你買了還是強制扣留了？」、「我們這群可憐的中國玩家」。

    海關查扣任天堂、SONY、微軟等品牌遊戲機，總價值高達7780萬人民幣，而從2018年以來，累計價值達人民幣33.8億元（約新台幣147億元）。（擷取自微博）

    海關查扣任天堂、SONY、微軟等品牌遊戲機，總價值高達7780萬人民幣，而從2018年以來，累計價值達人民幣33.8億元（約新台幣147億元）。（擷取自微博）

    中國網民氣炸灌爆微博。（擷取自微博）

    中國網民氣炸灌爆微博。（擷取自微博）

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