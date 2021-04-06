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    感傷！屹立不搖守護一家子 逾200歲巨無霸糖楓移除

    美國新罕布什爾州肯辛頓鎮1處住宅前，有棵逾200年歷史的糖楓（sugar maples），近日為了安全起見，不得不移除。（美聯社）

    美國新罕布什爾州肯辛頓鎮1處住宅前，有棵逾200年歷史的糖楓（sugar maples），近日為了安全起見，不得不移除。（美聯社）

    2021/04/06 14:42

    〔即時新聞／綜合報導〕美國新罕布什爾州肯辛頓鎮1處住宅前，有棵逾200年歷史的糖楓（sugar maples），近日為了安全起見，不得不移除，引發部分民眾好奇圍觀。

    《美聯社》報導，住戶布克斯敦（Janet Buxton）表示，她的家人自1954年起，持有這棟糖楓座落的房產，「我們從小在它的陪伴下成長，它就像全家人的守護者一樣」，很難過要和它說再見。

    布克斯敦透露，這棵樹估計至少240歲，另有1棵也是同時種下的，它們就豎立在門口兩側，應該是送給新婚夫婦的賀禮，多年來歷經風雨屹立不搖，提供鳥類、松鼠棲身、玩耍之所。

    報導指出，近來暴風雨太過頻繁，不僅樹幹出現裂縫、樹枝恐砸落等狀況，還疑似發出裂開的聲音。布克斯敦認為，「它已走到生命的盡頭且安詳地離開。若讓外貌不再美麗的它繼續站在原地，很不安全也非常不公平」。

    報導提到，這棵樹直徑7英呎長（約2公尺）、高度100英呎（約30公尺），也是該國第2大糖楓，僅次於維吉尼亞州。當地時間週一，樹醫生戴維斯（Micum Davis）已開始動工，還出動起重機吊掛，現場也引來不少民眾圍觀，嘖嘖稱奇。

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