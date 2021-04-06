為了讓妹與父能「亂倫結婚」美女一家竟聯手虐殺胞妹男友

美國33歲女子安娜（右），為了讓妹妹和父親結婚，竟聯手虐殺妹妹的男朋友麥奎爾。（圖翻攝自Amanda Naylor臉書）

2021/04/06 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕駭人聽聞！美國一名33歲女子，為了要讓自己的妹妹和父親結婚，竟將妹妹正在交往的39歲男友綁架殺害，之後還殘忍分屍，動機令人匪夷所思，日前法院判決結果出爐，父親遭判無期徒刑，兩姐妹則被處40年有期徒刑。

綜合外媒報導，美國北卡羅萊納州33歲女子安娜（Anna Marie Choudhury），2019年時，為了讓妹妹阿曼達（Amanda McClure）和父親爸爸拉里（Larry McClure）能夠順利結婚，便在情人節以聚餐為由，邀請阿曼達的男友麥奎爾（John Thomas McGuire）來家中作客。

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報導提到，麥奎爾到女友家後，安娜提議玩一種「信任遊戲（trust game ）」，遊戲期間，麥奎爾的手腳都被綑綁，他雖同意照辦，但女友阿曼達開始用酒瓶狂砸他的頭，還要脅要殺了他，且當時父女3人皆施打了毒品，神智不清。

報導指出，麥奎爾遭注射冰毒、黑色塑膠袋套頭等方式凌虐，前後長達3天，最後遭女友阿曼達勒頸致死，死後還慘遭分屍，埋在自家後方，事發兩週後，阿曼達最終如願以償和父親拉里完成婚禮，還讓姐姐安娜證婚。

報導也說，目前全案已移送當地法院審理，阿曼達在庭上辯稱是父親拉里指使才犯下此案，但麥奎爾的家屬完全不能接受，相當憤怒，最終拉里被以一級謀殺罪判處無期徒刑，安娜和阿曼達兩姐妹則以二級謀殺罪遭判40年有期徒刑。

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