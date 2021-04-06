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    貨機降落雷達不見蹤影 衣索比亞航空飛錯機場

    衣索比亞航空一架貨機週日要在尚比亞降落時，雷達上竟不見蹤影，原來是飛錯機場。（路透）

    衣索比亞航空一架貨機週日要在尚比亞降落時，雷達上竟不見蹤影，原來是飛錯機場。（路透）

    2021/04/06 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架貨機週日要在尚比亞降落時，雷達上竟不見蹤影，尚比亞官員5日表示，原來是機長搞烏龍，把飛機降落到一座興建中的機場。

    《法新社》報導，這架貨機週日在尚比亞北部銅帶省（Copperbelt）一座未完工的機場降落，該機場15公里外的恩多拉機場（Ndola Airport，又名Simon Mwansa Kapwepwe International Airport）才是該省實際上正在使用中的機場。

    尚比亞交通部官員倫古（Misheck Lungu）說，機長「錯誤地」把飛機降落到未來的銅帶國際機場（Copperbelt International Airport）。

    倫古說，當飛機即將降落時，機長正與塔台雷達溝通，對方告訴他，「我們看不到你」。他說，「因為他無法有效掌控（位置），所以他用目視的方式降落在尚在興建中的機場」。

    倫古表示，這起意外沒有造成損傷，調查員將針對事件提供「全面報告」，機師隨後也已將貨機飛到原訂目的地。衣索比亞航空尚未對此事發表回應。

    銅帶國際機場由中國出資興建，原先預定在2020年中啟用，但受到疫情衝擊而延後。

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