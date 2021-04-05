緬甸通緝約60名知名人物 報紙公佈照片、臉書及資訊

緬甸仰光民眾今天發起遊行，悼念遭軍方槍殺的抗議人士。（歐新社）

2021/04/05 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸民眾不懼軍政府鎮壓，持續上街頭抗議，軍政府上周末祭出手段，在報紙通緝緬甸演員、音樂人、文人或社交媒體名人，稱他們宣傳示威抗議，違反「散佈影響國家穩定消息罪」，至今已有約60在此通緝名單上。

綜合外媒報導，緬甸軍政府在昨天（4日）及今天的國營報紙《緬甸新光》（New Light of Myanmar）刊登20位藝人、文人或社交媒體名人的照片、故鄉及臉書資訊，軍政府指控他們違反「散佈影響國家穩定消息罪」，最重可處3年徒刑。

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自上月起就有演員及導演受軍方相關指控，緬甸也透過軍方控制的電視台公佈名單，目前至少60位知名人物在通緝名單上。

1名緬甸女演員「May Toe Khine」在推特表示，電視上出現她的通緝令，她稱自己只是「做了公民的義務，在所屬平台道出真相」。她並呼籲民眾繼續關注緬甸新聞，直到人民獲得勝利。

據《美聯社》 引述緬甸媒體《Khit Thit Media》，來自緬甸政府外洩文件顯示，廣播電視公司、製作公司被警告不得發佈上述人士的作品，否則將面臨起訴。該外洩文件在社交媒體廣泛流傳，但未獲得證實。

緬甸軍政府不斷打壓抗議人民，至今至少殺死564人，還企圖切斷網路、手機服務阻撓示威。抗議民眾今天發起全國性活動，在今下午5點全國民眾集體鼓掌5分鐘，對不向軍方屈服的人民致敬。

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