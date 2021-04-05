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    中國船隻滯留南海且越來越多 美智庫：手段「很陰險」

    大批身分不明的中國船隻占據南沙群島牛軛礁海域，引起菲律賓強烈抗議。美國智庫專家更直指，中國的手段「很陰險」。圖為菲律賓官方27日在牛軛礁拍攝到中國船隻集結。（路透）

    大批身分不明的中國船隻占據南沙群島牛軛礁海域，引起菲律賓強烈抗議。美國智庫專家更直指，中國的手段「很陰險」。圖為菲律賓官方27日在牛軛礁拍攝到中國船隻集結。（路透）

    2021/04/05 20:27

    〔中央社〕大批身分不明的中國船隻占據南沙群島牛軛礁海域，引起菲律賓強烈抗議。紐約時報報導，中國這是在執行外交或法律無法實現的目標，似乎有效。美國智庫專家更直指，中國的手段「很陰險」。

    根據報導，除了牛軛礁外，美國衛星又發現另有多達45艘的中國船隻，聚集在菲律賓控制的中業島附近海域。

    報導形容，這些中國船隻像「不會離開的客人」般停在南海的岩礁，且越來越多。雖然中國聲稱，這些船隻是「躲避風暴的漁船」，但它們「看起來並沒有在捕魚」，幾十艘船整齊地聚集躲避「從未來過的風暴」。

    根據報導，根據美國衛星圖片顯示，過去1週，這些中國船隻有一些駛離，但仍有大量船隻滯留。況且，這些駛離的船隻只是轉移到幾英里外的另一處礁岩。

    而同樣這1週，另外又多出45艘中國船隻，聚群在牛軛礁以北100英里外、現由菲律賓控制的中業島附近海域。

    美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）「亞洲海事透明度倡議」（AMTI）負責人波林（Greg Poling）對此事直指，中國很清楚地認為，如果在夠長的時間裡使用足夠的脅迫和壓力，「就能把東南亞人擠出去」，這種手段「很陰險」。

    報導指出，中國先前的做法，是在有爭議的南海海域建造人工島以宣誓主權。但現在的新策略，是把大量漁船停在爭議海域，「有效地無視他國的驅逐令」。

    這項報導說，中國這樣做，是要實現外交上或國際法上無法實現的目標。而在某種程度上，這種作法「似乎是有效的」。

    報導提到，中國的舉動，反映了在國家主席習近平領導下「日益增強的信心」。他們藉此試探美國拜登（Joe Biden）政府及南海周邊國家，而這些南海鄰國正越來越依賴中國的經濟，以及2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的供應。

    報導指出，此事凸顯菲律賓對爭議海域的控制權進一步受到中國侵蝕。菲國反對人士表示，中國對菲律賓主權聲索的漠視，反映出菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）討好北京的努力，是失敗的。

    此外，中國這種行徑加劇了地區緊張局勢，有可能讓南海和台海一樣，成為美中日益加劇的對抗點。

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