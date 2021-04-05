軟了？菲律賓上午批中國船隻「入侵」 下午改口不致引戰
〔即時新聞／綜合報導〕中國數百艘民兵船隻日前在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結，引發菲律賓官員強烈批評，杜特蒂法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）今天（5日）強硬表示，中國「入侵」舉動恐「引發兩國都不願發生的擦槍走火」，是菲國迄今最強硬的發言。不過，正當外界擔心兩國一觸即發，杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）今天下午又表示，中國船隻在該區域不會引發戰爭。
綜合外媒報導，中國數百艘民船聚集在南沙群島牛軛礁附近，多位菲律賓官員表達不滿，該國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）強硬要求中國離開，昨天更指控中國有意佔領更多南海海域。
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杜特蒂法律顧問帕內洛今天也指出，中國船隻長期出現在菲律賓專屬經濟海域，為兩國帶來不必要的緊張關係，恐怕「引發兩國都不願發生的擦槍走火」，是菲律賓方面近來最強硬的發言。
帕內洛也說，中國與菲律賓可就共同議題與雙邊利益進行協商，但不要因此混淆，菲律賓主權是不容談判的。
杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）在一場記者會上表示：「對於我國領土或專屬經濟海域，我們一吋也不會讓。」
不過，羅奎今天下午又聲明指出，中國船隻出現在該海域，不會引發兩國的戰爭。
羅奎表示，杜特蒂支持國防部長羅倫沙納的言論，但也明確表示此事不會導致中國、菲律賓兩國發生戰爭，並希望兩國的友好關係可化解紛爭。
中國沒有立即回應帕內洛的言論。中國駐馬尼拉大使館先前表示，牛軛礁是南沙群島的一部分，在海象不佳的情況下，中國漁船在附近避風「很正常」，牛軛礁並沒有「中國海上民兵船」。