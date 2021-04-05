軟了？菲律賓上午批中國船隻「入侵」 下午改口不致引戰

菲律賓總統杜特蒂（見圖）的法律顧問帕內洛今天上午表示中國船隻停留牛軛礁海域恐造成不必要衝突，但杜特蒂今天透過發言人表示，中國船隻停留該處不會導致戰爭。（資料照，路透）

2021/04/05 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國數百艘民兵船隻日前在南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef）附近集結，引發菲律賓官員強烈批評，杜特蒂法律顧問帕內洛（Salvador Panelo）今天（5日）強硬表示，中國「入侵」舉動恐「引發兩國都不願發生的擦槍走火」，是菲國迄今最強硬的發言。不過，正當外界擔心兩國一觸即發，杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）今天下午又表示，中國船隻在該區域不會引發戰爭。

綜合外媒報導，中國數百艘民船聚集在南沙群島牛軛礁附近，多位菲律賓官員表達不滿，該國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）強硬要求中國離開，昨天更指控中國有意佔領更多南海海域。

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杜特蒂法律顧問帕內洛今天也指出，中國船隻長期出現在菲律賓專屬經濟海域，為兩國帶來不必要的緊張關係，恐怕「引發兩國都不願發生的擦槍走火」，是菲律賓方面近來最強硬的發言。

帕內洛也說，中國與菲律賓可就共同議題與雙邊利益進行協商，但不要因此混淆，菲律賓主權是不容談判的。

杜特蒂發言人羅奎（Harry Roque）在一場記者會上表示：「對於我國領土或專屬經濟海域，我們一吋也不會讓。」

不過，羅奎今天下午又聲明指出，中國船隻出現在該海域，不會引發兩國的戰爭。

羅奎表示，杜特蒂支持國防部長羅倫沙納的言論，但也明確表示此事不會導致中國、菲律賓兩國發生戰爭，並希望兩國的友好關係可化解紛爭。

中國沒有立即回應帕內洛的言論。中國駐馬尼拉大使館先前表示，牛軛礁是南沙群島的一部分，在海象不佳的情況下，中國漁船在附近避風「很正常」，牛軛礁並沒有「中國海上民兵船」。

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