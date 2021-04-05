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    軍情動態》美海軍F/A-18C大黃蜂退役 F-35B短起垂降戰機接棒

    美國海軍陸戰隊的F/A-18C大黃蜂戰機，已於2019年10月2日光榮退役。（路透）

    美國海軍陸戰隊的F/A-18C大黃蜂戰機，已於2019年10月2日光榮退役。（路透）

    2021/04/05 13:46

    〔即時新聞／綜合報導〕由麥道公司（McDonnell Douglas）生產，美國海軍最後一架的F/A-18C大黃蜂戰機（Hornet），一直是前線作戰主力，於2019年在維吉尼亞州執行完最後一次飛行任務後光榮除役，結束長達34年的執勤，目前則是以F-35B短起垂降型（V/STOL）戰鬥機接棒。

    根據《Fighter Jets World》報導，美國海軍陸戰隊的F/A-18C大黃蜂戰機，編制在第106航空打擊中隊（VFA-106），該隊又名「格鬥士中隊」（Gladiators Squadron），於2019年10月2日在維吉尼亞州歐西安納海軍航空站（Oceana Air Squad）執行最後一次飛行任務後光榮退役。

    報導指出，巧合的是F/A-18C大黃蜂戰機的飛行員賈拉利中尉（Lt. Andrew Jalali），剛好和飛機的年紀一樣，他在1988年10月14日加入美國海軍，而F/A-18C則在1987年被海軍接收，隔年完成驗收檢查後正式加入前線作戰行列值勤。

    報導提到，F/A-18C大黃蜂戰機是首架以多功能設計的戰機，具備「戰鬥及攻擊」

    的雙重角色，服役至今已34年，且實際參與了許多重要戰役，包含了1991年的波斯灣戰爭（Gulf War）和2003年的伊拉克戰爭（Iraq War），可說是征程輝煌。

    報導也說，雖F/A-18C大黃蜂戰機已於2019年正式卸下重擔，但海軍陸戰隊卻無購買性能更加厲害的F/A-18E/F超級大黃蜂，而是幫旗下的所有戰機中隊選用F-35B短起垂降型（V/STOL）戰鬥機作為主力，該機雖結構複雜、航程最短、載彈量也不足，但不需跑道的性能，成為雀屏中選的主因。

    F/A-18C大黃蜂戰機退役後，由F-35B短起垂降型（V/STOL）戰鬥機接棒。（歐新社）

    F/A-18C大黃蜂戰機退役後，由F-35B短起垂降型（V/STOL）戰鬥機接棒。（歐新社）

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