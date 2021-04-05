拜登政府隱瞞！美參議員拍下邊境不人道景象 遭要求刪除

美國總參議員貝拉索（John Barrasso）在邊境收容所拍到人像沙丁魚一樣擠在一起，無人陪伴的兒童難民還創下史上最高紀錄，而這些照片竟被邊境官員要求刪除。圖為美國德州邊境的兒童難民，非貝拉索所拍攝。（美聯社）

2021/04/05 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在競選時承諾會人道對待移民，但共和黨參議員貝拉索（John Barrasso）在邊境收容所拍到人像沙丁魚一樣擠在一起，無人陪伴的兒童難民還創下史上最高紀錄，而這些照片竟被邊境官員要求刪除。

據《福斯新聞》報導，貝拉索痛斥，邊境收容所的場景不僅是人道主義危機，同時也是國家安全危機，而拜登政府試圖向美國公眾隱瞞一切。貝拉索指出，在他前往邊境收容所了解狀況時，所拍下的設施照片遭官員要求刪除。

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貝拉索還說，海關及邊境保衛局（CBP）只有在兒童難民離開收容所時才會篩檢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），而不是進來時測試，完全無法阻止病毒傳播。

貝拉索表示，在快篩中呈現陽性的人被安排到收容所的另一側，陰性的則聚集在另一邊，基本上算是全面暴露於病毒之下了，之後這些難民還會被送往全美各地安置，此舉無疑是讓病毒散布美國，而且無法確定他們之中有沒有出現變種武肺。

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貝拉索痛斥，邊境收容所的場景不僅是人道主義危機，同時也是國家安全危機，而拜登政府試圖向美國公眾隱瞞一切。圖為美國德州邊境難民披著鋁箔毯，非貝拉索所拍攝。（路透）

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