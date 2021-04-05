為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾病逝 享壽88歲

    1999年諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾在當地時間4日在家病逝，享壽88歲。（歐新社）

    1999年諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾在當地時間4日在家病逝，享壽88歲。（歐新社）

    2021/04/05 10:38

    〔即時新聞／綜合報導〕1999年諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾（Robert Mundell）於當地時間4日在家病逝，享壽88歲。

    綜合媒體報導，知名經濟學者孟岱爾4日在義大利住處病逝，享壽88歲，孟岱爾兒子向熟悉的中國友人表示：「我父親幾小時前去世了。願他安息。難以置信這是在復活節。更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神誌清醒。就像我親眼目睹了他的複活。」

    孟岱爾出生於加拿大安大略省金斯頓，在英屬哥倫比亞大學拿到經濟學學士學位，而在華盛頓大學拿到文學碩士學位，在倫敦經濟學院求學之後，又在1956年取得麻省理工學院的哲學博士學位，從1965年到1972年，他擔任芝加哥大學經濟學教授和《政治經濟學》的雜誌編輯；從1974起，孟岱爾作為經濟學教授任職於哥倫比亞大學。

    孟岱爾的主要學術成就有「孟岱爾-佛萊明模型」和「孟岱爾-托賓效應」，以及動態貨幣領域的開創性研究並提出最優貨幣區理論，推動供給側經濟學的發展為歐元的誕生奠定了基礎，被稱為「歐元之父」，他在1999年因在不同匯率制度下貨幣政策和財政政策的研究，以及對最優貨幣區理論的研究而獲得諾貝爾經濟學獎。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    歐元區經濟將再陷落？經濟學家認為毋須加強刺激
    2021/01/15 10:36

    歐元區經濟將再陷落？經濟學家認為毋須加強刺激
    新台幣今年升值4.26％只排第五 地表最強貨幣原來是它
    2020/11/06 18:06

    新台幣今年升值4.26％只排第五 地表最強貨幣原來是它
    指歐元無法反映各國經濟 紐西蘭反對和澳洲使用單一貨幣
    2020/05/27 15:55

    指歐元無法反映各國經濟 紐西蘭反對和澳洲使用單一貨幣
    武漢肺炎》歐元重貶至3年新低 專家指未來恐與美元平價
    2020/02/15 19:02

    武漢肺炎》歐元重貶至3年新低 專家指未來恐與美元平價
    國際今日熱門
    鄰居家惡犬咬死85歲失智婦 慘遭叼頸拖行當場斷氣
    2021/04/04 11:20

    鄰居家惡犬咬死85歲失智婦 慘遭叼頸拖行當場斷氣

    軍情動態》邊界緊張！ 烏克蘭宣佈近期將與北約展開聯演
    2021/04/04 11:01

    軍情動態》邊界緊張！ 烏克蘭宣佈近期將與北約展開聯演

    隻身迎擊日軍聯合艦隊 美二戰最勇驅逐艦「約翰斯頓號」找到了
    2021/04/04 12:14

    隻身迎擊日軍聯合艦隊 美二戰最勇驅逐艦「約翰斯頓號」找到了 影片

    醫護累了嗎？美武肺疫苗16歲以下不能施打 8歲男童竟順利接種
    2021/04/04 11:11

    醫護累了嗎？美武肺疫苗16歲以下不能施打 8歲男童竟順利接種

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播