諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾病逝 享壽88歲

1999年諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾在當地時間4日在家病逝，享壽88歲。（歐新社）

2021/04/05 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕1999年諾貝爾經濟學獎得主、歐元之父孟岱爾（Robert Mundell）於當地時間4日在家病逝，享壽88歲。

綜合媒體報導，知名經濟學者孟岱爾4日在義大利住處病逝，享壽88歲，孟岱爾兒子向熟悉的中國友人表示：「我父親幾小時前去世了。願他安息。難以置信這是在復活節。更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神誌清醒。就像我親眼目睹了他的複活。」

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孟岱爾出生於加拿大安大略省金斯頓，在英屬哥倫比亞大學拿到經濟學學士學位，而在華盛頓大學拿到文學碩士學位，在倫敦經濟學院求學之後，又在1956年取得麻省理工學院的哲學博士學位，從1965年到1972年，他擔任芝加哥大學經濟學教授和《政治經濟學》的雜誌編輯；從1974起，孟岱爾作為經濟學教授任職於哥倫比亞大學。

孟岱爾的主要學術成就有「孟岱爾-佛萊明模型」和「孟岱爾-托賓效應」，以及動態貨幣領域的開創性研究並提出最優貨幣區理論，推動供給側經濟學的發展為歐元的誕生奠定了基礎，被稱為「歐元之父」，他在1999年因在不同匯率制度下貨幣政策和財政政策的研究，以及對最優貨幣區理論的研究而獲得諾貝爾經濟學獎。

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