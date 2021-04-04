驚人3.2馬赫！美軍最強間諜機 「黑鳥」躲過4千發飛彈毫髮未傷

SR-71黑鳥。（擷取自NASA）

2021/04/04 22:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國冷戰期間秘密設計的SR-71「黑鳥」（SR-71 Blackbird），在問世50多年後的今日，依舊保有水平飛行中最高海拔及非火箭動力飛機最高速度的紀錄，從20世紀60年代一直到90年代，這種間諜機飛得越來越高，越來越快。美國《國家利益》（The National Interest）雜誌1日在報導中透露，SR-71黑鳥在30多年的偵察任務中從未被擊落過，一生中估計躲過了4000枚左右的防空飛彈攻擊。

在1950年代後期秘密設計，能在太空邊緣航行的SR-71「黑鳥」是美國空軍著名的3.2倍音速長程戰略偵察機，由洛克希德以A-12為基礎進行設計，在1964年12月22日首飛後，正式成為美國空軍「間諜飛機」大家庭的重要成員，直到1998年才宣告退役。

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SR-71「黑鳥」飛得太快太高，儘管直接飛過敵方領土，但仍讓敵方飛彈望空興嘆。《國家利益》指出，根據《飛行員（Airman）》雜誌2017年的報導，黑鳥躲過了所有射向它的4000枚飛彈，一次也沒有被飛彈劃傷。「直到今天，無論是在空中還是在地面，它仍然是唯一的一架沒有失去機組成員的空軍飛機。」

「黑鳥」作為美國第一代低雷達反射截面積飛機，設計時搭載了大量當時的先進技術，如半衝壓引擎、鈦合金機體等，成為當時最尖端軍事武器，然而，由於部分尖端技術在當時仍不夠成熟，黑鳥與其前身A-12均存在些許問題，匿蹤性能也十分有限。

儘管存在部分技術上的問題，「黑鳥」在高空高速飛行的表現仍冠絕當世，能以3.2馬赫（3.2倍音速）的超高速擺脫敵機與導彈的追擊，黑鳥曾在任務中多次深入中國領空並絕塵而去，前蘇聯的任何戰鬥機（包括所有高速攔截機）均無法超過其飛行高度與速度。

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