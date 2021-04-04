毛澤東思想派暴力組織突襲印度警察部隊 至少22名警察喪命

印度中部日前傳出毛澤東思想的毛派暴力組織（Maoist）突襲當地警察部隊，目前至少有22名警察在突襲中遭殺害。圖為一位因與毛派突襲者打鬥，而受傷的警察，正被送進醫院治療。（法新社）

2021/04/04 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕印度中部日前傳出毛澤東思想的毛派暴力組織（Maoist）突襲當地警察部隊，目前至少有22名警察在突襲中遭殺害。當地政府表示，這是今年以來，極端左翼叛亂組織最血腥的一次突襲。

綜合外媒報導，高層警官「Om Prakash Pal」表示，遭襲擊的警察隸屬印度中央後備警察部隊（Central Reserve Police Force）的菁英眼鏡蛇部隊 （elite CoBRA unit），他們在昨（3）日，於印度中部的恰蒂斯加爾省（Chhattisgarh）行動時，遭到突襲，其中有22名隊員遭殺害，30名隊員受傷。

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州警察​​局的副局長鍾尼加（Ashok Juneja）說，部隊當時是在恰蒂斯加爾省的比賈布爾縣（Bijapur）森林附近進行搜查行動，然而卻在結束準備折返時，遭到埋伏襲擊。他也說，目前仍有數十人失蹤中，而確切的死亡人數將於稍後公布；至於毛派襲擊者的死亡人數目前尚不清楚。

據了解，毛派暴力組織（Maoist）又稱為納薩爾派（Naxals），是印度各個擁護毛主義、主張武裝反抗當局的政黨和組織之總稱，該組織已經對政府發動武裝叛亂數十年。目前，最大的毛派暴力組織是印度共產黨。毛派暴力組織的領導人曾表示，他們是為那些，「從來沒有在『亞洲第三大經濟體』中受益的貧困者而戰。」

印度政府表示，這是今年來，極端左翼叛亂組織最血腥的一次突襲。圖為印度警察部隊人員，抬著其中一位被射殺的警察之棺材。（法新社）

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