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    火星直升機「機智號」落地 準備首次飛行

    火星直升機「機智號」被固定在探測車「毅力號」的車底。圖為「機智號」尚未落地前。（歐新社）

    火星直升機「機智號」被固定在探測車「毅力號」的車底。圖為「機智號」尚未落地前。（歐新社）

    2021/04/04 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，微型直升機「機智號」（Ingenuity）已在火星著陸，為首次飛行做準備。

    《法新社》報導，這架超輕型直升機「機智號」重約1.8公斤，被固定在2月18日降落火星的探測車「毅力號」（Perseverance）的車底。NASA噴氣推進實驗室（JPL）3日在推特宣布，「確認火星直升機落地了！」

    JPL表示，「它在毅力號上長達2.93億英里（4.71億公里）的旅程結束了，其在今天從車底下降4英吋（10公分）於火星表面著陸。下一個里程碑是？在夜晚生存。」根據該推文附上的照片，在機智號落地後，毅力號駛離該架直升機和它的飛行場。

    機智號過去依靠毅力號的動力系統，但現在開始必須使用自己的電池來運行重要的加熱器，以保護機上零件在火星寒冷的夜晚免於凍結和破裂。

    火星直升機首席工程師巴拉然（Bob Balaram）週五表示，加熱器將讓內部溫度保持在45℉（7℃），適當保護關鍵零件，讓電池和某些敏感的電子設備在溫度下探-130℉（-90℃）的火星寒夜間也不會受到傷害。

    巴拉然說，未來幾天，機智號小組將在首次飛行前測試引擎和感測器，在此之前會先檢查直升機的太陽能板是否正常運行並為電池充電。

    根據NASA噴氣推進實驗室在推特發布的消息，機智號首度飛行嘗試不會早於4月11日，它必須在密度僅地球1％的火星大氣中飛行，上升可能會更困難，但火星重力僅地球的3分之1，將為飛行提供一些幫助。

    NASA預計第一次飛行將以每秒1公尺的速度攀升到3公尺高度，並在空中停留30秒，然後下降回到地面。機智號將在飛行時拍攝高解析度的照片。NASA計畫在1個月內進行5次飛行，並逐漸提高難度。

    「機智號」耗費8500萬美元（約台幣24億元）研製，被認為可能徹底改變太空探索的方式。直升機可以拓展火星車的探測範圍，探索更崎嶇的地形。

    JPL在推特發布的照片顯示，在機智號落地後，毅力號駛離該架直升機和它的飛行場。（圖取自推特@NASAJPL）

    JPL在推特發布的照片顯示，在機智號落地後，毅力號駛離該架直升機和它的飛行場。（圖取自推特@NASAJPL）

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