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    422艘船花6天過運河 蘇伊士運河「塞船潮」全數解除

    蘇伊士運河塞船潮已全數解除。圖為美軍驅逐艦「湯馬斯·哈德納號」。（路透）

    蘇伊士運河塞船潮已全數解除。圖為美軍驅逐艦「湯馬斯·哈德納號」。（路透）

    2021/04/04 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕長榮海運承租的大型貨輪「長賜輪」擱淺蘇伊士運河近一週時間，在3月29日脫困，使得蘇伊士運河重新開通，蘇伊士運河管理局（SCA）週六（3日）表示，所有因此次事件而排隊等候的船隻已全數通過蘇伊士運河。

    綜合外媒報導，蘇伊士運河管理局表示，因為長賜輪卡住運河而受困的422艘船隻，已在3日全數通過蘇伊士運河，長賜輪造成的堵船困局也告一段落。蘇伊士運河管理局指出，昨日有85艘船通過蘇伊士運河，其中有24艘是長賜輪脫困後才抵達運河的船隻。

    蘇伊士運河管理局局長雷比（Osama Rabie）於上週五（2日）表示運河管理局已經開始調查長賜輪在運河中擱淺、阻塞運河的原因，目前調查發展順利，結果出爐後將對外宣布。

    然而在這422艘船隻中，除了一般的貨輪、郵輪以外，美軍航空母艦「艾森豪號」打擊群也名列其中，包括尼米茲級航空母艦「艾森豪號」、提康德羅加級巡洋艦「蒙特利號」、伯克級驅逐艦「米徹爾號」、「湯馬斯·哈德納號」。艾森豪號航艦打擊群原先要從東地中海移防至中東，無奈遭遇長賜輪擱淺事件，時至4月2日才通過蘇伊士運河，在通過運河時，各軍艦的水手官兵們也紛紛到甲板上遠瞰運河風光。

    艾森豪號通過蘇伊士運河。（路透）

    艾森豪號通過蘇伊士運河。（路透）

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