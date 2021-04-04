中國舟山群島驚傳漁船沉沒 至少8死7失蹤

中國舟山群島海域一漁船沉沒，至少8死7失蹤。舟山市漁船示意圖，非事發船隻。（法新社）

2021/04/04 09:54

〔即時新聞／綜合報導〕今（4日）晨中國舟山群島海域驚傳一起船難，一漁船不明原因沉沒，已釀8人死亡，還有至少7人下落不明。

綜合中國媒體報導，今晨4點多，1艘中國漁船在舟山朱家尖以東約100海里處沉沒，船上約有20人，相關單位組織救援，撈起13人，其中8人已無生命跡象，仍有至少7人下落不明，目前搜救工作進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法