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    鄰居家惡犬咬死85歲失智婦 慘遭叼頸拖行當場斷氣

    英國老婦人慘遭鄰居家2隻惡犬攻擊，當場死亡。狗示意圖。（美聯社）

    英國老婦人慘遭鄰居家2隻惡犬攻擊，當場死亡。狗示意圖。（美聯社）

    2021/04/04 11:20

    〔即時新聞／綜合報導〕英國有名85歲老婦人，某天在自家院子中，慘遭鄰居家2隻惡犬攻擊，大狗先將老婦撲倒在地，再張口緊咬她的脖子不放，隨後將她在院子裡拖行，剛好有鄰居路過，看到眼前這一幕，當場嚇傻，立刻通知警方，最後，老婦因遭緊咬頸部重創，當場死亡。

    綜合外媒報導，事故發生在西米德蘭的某處社區，該名老婦患有失智症，於當地時間週五（2日），被發現慘死在自家院子內，據了解，當天隔壁鄰居養的2隻狗，從兩家間的圍籬破洞處鑽進老婦家，並對她展開連續性的攻擊，先緊咬婦人的脖子後，邊跑邊繞著她家的院子裡拖行，畫面十分震驚，據鄰居形容表示，「狗邊跑邊咬就像在拖著玩具一樣」。

    事故發生後家人十分痛心，並發出聲明指出，露西爾年輕時就從牙買加移民英國，這一生都在照護中心擔任廚師，盡心奉獻給工作同時與家人之間感情相當好。

    警察阿斯奎斯（Phil Asquith）表示，當警方抵達現場時，狗已從圍欄破洞處回到住家，只剩下躺在地上奄奄一息的老婦，遺憾，儘管醫護人員全力搶救，但依舊回天乏術。

    警方目前已找到這名43歲的男性飼主，依無法控制飼養的2隻狗並造成老婦死亡，將他逮捕，而闖禍的2隻狗，也被帶往獸醫院進行品種調查。

    阿斯奎斯強調，這類案件很少見，提醒附近民眾不需驚慌，研判2隻狗是因為圍籬之間的破洞，才會鑽到老婦人家，造成這起憾事發生，詳細事故經過還有待警方調查。

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