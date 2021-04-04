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    武肺確診數暴增 印度單日逾8.9萬例 土耳其逾4.4萬例

    武漢肺炎疫情肆虐全球，有些國家近期的疫情更趨嚴峻，像是印度在過去一天新增逾8.9萬例確診，創6個月來的新高，土耳其在過去一天也新增逾4.4萬人確診。圖為示意圖。（歐新社）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，有些國家近期的疫情更趨嚴峻，像是印度在過去一天新增逾8.9萬例確診，創6個月來的新高，土耳其在過去一天也新增逾4.4萬人確診。圖為示意圖。（歐新社）

    2021/04/04 08:50

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，部分國家雖開始接種疫苗，但也有一些國家近期的疫情卻更趨嚴峻，像是印度在過去一天新增逾8.9萬例確診，創6個月來的新高，土耳其在過去一天也新增逾4.4萬人確診，在過去5天接連創新高紀錄。

    據約翰霍普金斯大學統計，截至台灣時間今上午8點半，全球累計確診已超過1兆3064萬例，累計死亡也超過284萬例，其中印度累計確診超過1239萬例，死亡則超過16.4萬例；土耳其累計確診超過344.5萬例，死亡則超過3.2萬例。

    外媒消息指出，印度近期每日確診數激增，相較於3月初的1萬5千例，4月初已激增至大約8萬8千例，在過去一天印度更新增確診超過8.9萬例，創6個月來新高，且其中超過半數集中在馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）。當局指出，部分民眾接種疫苗後就不再戴口罩，並因此受感染，當局為此警告，若個案持續上升，不排除實施全面封鎖。

    在過去一天土耳其則是新增4萬4756人確診，成為自疫情爆發以來的最高水準，該國在3月初鬆綁防疫限制後，染疫人數就不斷暴增，在過去5天紀錄更接連創新高。該國總統艾多根（Tayyip Erdogan）於上月底也曾宣布加強防疫措施，包括將於4月13日開始的齋戒月期間，恢復週末全國性封鎖。

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