六四事件紀念手錶傳賣家遭威脅 英國拍賣行撤拍

英國拍賣公司「斐樂絲」原定拍賣一支繪有一名戴著綠色頭盔的士兵，刻有「89.6平息暴亂紀念」字樣的手錶，但由於賣家接獲來自社群媒體的威脅訊息，該公司決定撤拍。（取自斐樂絲官網）

2021/04/04 06:11

〔即時新聞／綜合報導〕發生在1989年的北京天安門民主運動慘遭中國政府血腥鎮壓，據稱當年參與鎮壓的中國人民解放軍部隊，還獲得當局頒發的手錶、金色獎章和紀念冊等紀念品。英國一家老牌拍賣公司最近宣布，預定19日拍賣一支參與鎮壓天安門民運的解放軍士兵獲贈的手錶，但聲稱在賣家遭到威脅後決定撤拍。

據英國廣播公司（BBC）和衛報等媒體報導，拍賣公司「斐樂絲」（Fellows）表示，這支繪有一名戴著綠色頭盔的士兵，刻有「89.6平息暴亂紀念」字樣的手錶，由於賣家接獲來自社群媒體的威脅訊息，擔心自身安危，已從該公司的奢華鐘錶拍賣欄撤下。

請繼續往下閱讀...

斐樂絲籌建於1876年，總部位於英國伯明罕珠寶區（Jewellery Quarter），是英國歷史最悠久、聲望最高的拍賣估價公司之一，年交易量超過130多筆。此前，斐樂絲聲稱，這支手錶可能是全英國唯一出現在拍賣會的同款手錶，價值約在2500英鎊（約10萬台幣）至3500英鎊（約14萬台幣）之間。

斐樂絲指出，這支手錶是由中共北京市委和北京市政府贈予一名士兵，「在委託拍賣這件物品的過程中，我們的團隊進行大量研究核實其來源，」斐樂絲發言人說，這支手錶是賣家的私人收藏，與解放軍和中國政府無關，當初獲贈手錶的士兵身份也不得而知。

然而，拍賣手錶的消息經媒體披露後，旋即在社群媒體引發強烈反彈聲浪，質疑斐樂絲利用暴行的戰利品獲利，卻不見對沉重歷史的反思。據稱有網友推文質問，是否能夠透露手錶所有人的身份，將其視為「中國試圖掩蓋的大屠殺」的證據。

斐樂絲表示，這支手錶涉及「國際（公共）利益」，是對「六四「事件」的提醒，「過去我們曾出售過全球衝突各方的戰爭勳章、紀念查理一世弒君的戒指，以及從戰俘身上獲得的手錶，」該公司發言人說，「我們沒有立場評論過去的事件。對我們來說，重要的是以尊重和公正的方式聚焦和報導歷史事件。」

手錶上刻有「89.6平息暴亂紀念」的字樣。（取自斐樂絲官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法