口罩別亂丟！防疫神器製造生態浩劫ing

大量野生動物誤食廢棄醫療垃圾，情況愈發嚴重。（法新社）

2021/04/03 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）肆虐全球，個人防護裝備（personal protective equipment, PPE）用量暴增，近期一項研究顯示，全球超過50個物種因廢棄口罩、醫用手套個人防護裝備受到嚴重傷害，恐怕出現生態浩劫，呼籲民眾配戴可重複使用的口罩。

綜合外媒報導，荷蘭萊登（Leiden）生物多樣性中心的生物學家們利用社群及新聞平台，徵求各地有關動植物因廢棄個人防護裝備造成影響的案例，加上數月以來的實地勘查，在上月發表研究結果，廢棄醫療手套及拋棄性口罩正被多種動物誤食，或是身體被迫糾纏其中，甚至有動物使用這些廢棄垃圾築巢。

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生物學家希姆特拉（Auke-Florian Hiemstra）說，人們並不在意這些拋棄式用品，最終它們以極快的速度進入自然界，而成為一個真正的問題，「非常諷刺的是，這些保護我們的器材，卻對周圍的動物造成傷害」。

截至目前，已發現超過50個物種受到影響的案例，但研究員認為，實際數字絕對龐大的許多，幾乎整個動物界都因此受到衝擊。

研究提到，世界各地的獸醫、觀鳥攝影師及動物救援中心都觀察到，狗、猴子、刺蝟，甚至是企鵝都曾被纏在拋棄式器材中，鳥類更以此來築巢。

一家海洋保護組織曾提出，2020年至少有15.6億個口罩會進入海洋。

希姆特拉也呼籲民眾開始配戴可重複用口罩，「即使現在採取行動，口罩進入海洋也會持續至少百年，依然長期影響野生動植物，且問題只會越發嚴重。」

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