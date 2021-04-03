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    武漢肺炎》英國接種AZ疫苗 30例血栓且7例病歿

    英國於今（3）日表示，接種AZ疫苗後，共有30起血栓病例，且其中有7例死亡。（路透）

    英國於今（3）日表示，接種AZ疫苗後，共有30起血栓病例，且其中有7例死亡。（路透）

    2021/04/03 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕英國藥品和醫療產品監管機構（MHRA）於今（3）日表示，在接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研製的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗後，共有30起血栓病例，且其中有7例死亡。

    《法新社》報導，英國MHRA今日表示，截至3月24日，接種第一劑AZ疫苗後共發生30例血栓，其中7例不幸死亡。但該機構仍認為接種該疫苗的利大於弊，並敦促民眾繼續施打疫苗，且指出發生這種特定類型的血栓風險非常低。

    MHRA昨（2）日發布聲明，指出AZ疫苗與其他常用疫苗相比，迄今為止報導出的罕見不良反應較少，而輝瑞（Pfizer）疫苗在英國目前並無任何血栓反應的相關報導出現。歐洲藥品管理局（EMA）於3月31日再次表示贊同該疫苗安全無虞，且專家們目前並無發現具體的風險因素，如年齡、性別或病史。

    由於憂心AZ疫苗所產生的血栓案例，德國與荷蘭已暫停對60歲以下民眾施打該疫苗。世界衛生組織（WHO）預計將在本週三（4月7日）發表有關該議題的最新建議。

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