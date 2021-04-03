為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金融時報：港商務人士為方便入境中國 選擇接種科興疫苗

    香港特首林鄭月娥在3月22日接種第2劑科興疫苗。（路透）

    香港特首林鄭月娥在3月22日接種第2劑科興疫苗。（路透）

    2021/04/03 16:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》3日報導，香港開打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗1個多月來，許多企業管理層及駐港外籍人士，都選擇接種中國自行研製的「科興疫苗」，而非效力更高的BNT／復星疫苗（下稱復必泰疫苗），原因是方便出入境中國。

    據報導，中國外交部駐港公署上月宣布，外國人士經香港入境中國，只要接種中國疫苗，簽證申請程序將可獲放寬，毋須繳交病毒核酸檢驗報告，也不用填寫健康聲明，引起「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）的憂慮。

    港府目前提供2款疫苗，包括德國生物科技公司BioNTech主力研發、大中華區由上海復星醫藥代理的復必泰疫苗，防護效果達95％；以及中國科興生物公司自主研發生產的克爾來福疫苗，防護效果僅約50％。在商業人士中，更多人選擇接種後者。

    一家美企駐港管理人員直言，他選擇科興疫苗「純粹」出於商業考量，「我確實相信，這樣可以讓我在取得（中國）簽證方面獲得更好的待遇。」他又提到，周遭朋友都覺得不接種效力高上許多的復必泰，卻選擇科興疫苗，根本沒有道理，「但我必須開始出差了」。

    香港西醫工會前會長楊超發指出，港府2月底啟動疫苗計畫以來，他已為200多人施打科興疫苗，約3成是為了往返中國而作此選擇。

    據了解，香港民眾普遍對接種疫苗不積極，部分原因是對政府不信任，以及對疫苗安全性起疑，但由於中國在防疫期間，對於從香港入境的旅客實施嚴格的旅行限制，迫使許多香港企業高層傾向接種科興疫苗。不過，也有人擔心，歐洲等西方國家可能不會接受施打中國疫苗者免除隔離程序。

    冰島是最先開放疫苗接種者免隔離的國家之一，但僅承認歐盟藥品管理局（EMA）或世界衛生組織（WHO）授權的疫苗，其中不包含任何一款中國疫苗。新加坡衛生當局也表示，科興公司未提供足夠的疫苗數據，導致他們無法進一步分析疫苗利弊。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    AZ疫苗接種人數達1.7萬 新增一非嚴重不良事件
    2021/04/03 14:56

    AZ疫苗接種人數達1.7萬 新增一非嚴重不良事件
    新增6例境外移入 分為菲律賓移工、印尼漁工
    2021/04/03 14:17

    新增6例境外移入 分為菲律賓移工、印尼漁工
    普廷臉綠？阿根廷總統接種俄疫苗 今病毒檢測陽性
    2021/04/03 13:20

    普廷臉綠？阿根廷總統接種俄疫苗 今病毒檢測陽性
    國際今日熱門
    「長賜輪」癱瘓全球海運 ！ 運河管理局官員曝擱淺原因
    2021/04/02 20:13

    「長賜輪」癱瘓全球海運 ！ 運河管理局官員曝擱淺原因

    洗白？中國外交部稱：新疆生活水平提高 沒有強迫勞動現象
    2021/04/02 21:54

    洗白？中國外交部稱：新疆生活水平提高 沒有強迫勞動現象

    港民主派被定罪 紐約郵報社論：證明中國只會愈來愈壞
    2021/04/02 19:43

    港民主派被定罪 紐約郵報社論：證明中國只會愈來愈壞

    馬斯克鼓勵員工搬到德州 房仲累慘：電話接到手軟
    2021/04/02 22:27

    馬斯克鼓勵員工搬到德州 房仲累慘：電話接到手軟

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播