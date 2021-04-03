金融時報：港商務人士為方便入境中國 選擇接種科興疫苗

香港特首林鄭月娥在3月22日接種第2劑科興疫苗。（路透）

2021/04/03 16:42

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》3日報導，香港開打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗1個多月來，許多企業管理層及駐港外籍人士，都選擇接種中國自行研製的「科興疫苗」，而非效力更高的BNT／復星疫苗（下稱復必泰疫苗），原因是方便出入境中國。

據報導，中國外交部駐港公署上月宣布，外國人士經香港入境中國，只要接種中國疫苗，簽證申請程序將可獲放寬，毋須繳交病毒核酸檢驗報告，也不用填寫健康聲明，引起「疫苗民族主義」（vaccine nationalism）的憂慮。

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港府目前提供2款疫苗，包括德國生物科技公司BioNTech主力研發、大中華區由上海復星醫藥代理的復必泰疫苗，防護效果達95％；以及中國科興生物公司自主研發生產的克爾來福疫苗，防護效果僅約50％。在商業人士中，更多人選擇接種後者。

一家美企駐港管理人員直言，他選擇科興疫苗「純粹」出於商業考量，「我確實相信，這樣可以讓我在取得（中國）簽證方面獲得更好的待遇。」他又提到，周遭朋友都覺得不接種效力高上許多的復必泰，卻選擇科興疫苗，根本沒有道理，「但我必須開始出差了」。

香港西醫工會前會長楊超發指出，港府2月底啟動疫苗計畫以來，他已為200多人施打科興疫苗，約3成是為了往返中國而作此選擇。

據了解，香港民眾普遍對接種疫苗不積極，部分原因是對政府不信任，以及對疫苗安全性起疑，但由於中國在防疫期間，對於從香港入境的旅客實施嚴格的旅行限制，迫使許多香港企業高層傾向接種科興疫苗。不過，也有人擔心，歐洲等西方國家可能不會接受施打中國疫苗者免除隔離程序。

冰島是最先開放疫苗接種者免隔離的國家之一，但僅承認歐盟藥品管理局（EMA）或世界衛生組織（WHO）授權的疫苗，其中不包含任何一款中國疫苗。新加坡衛生當局也表示，科興公司未提供足夠的疫苗數據，導致他們無法進一步分析疫苗利弊。

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