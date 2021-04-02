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    港民主派被定罪 紐約郵報社論：證明中國只會愈來愈壞

    中國一步步收緊對香港的管治，嚴重侵蝕香港自治地位。圖為中國國旗（左）與香港區旗。（美聯社檔案照）

    中國一步步收緊對香港的管治，嚴重侵蝕香港自治地位。圖為中國國旗（左）與香港區旗。（美聯社檔案照）

    2021/04/02 19:43

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英和「香港民主之父」李柱銘等7人，被控於前年組織及參與「反送中」集會，1日遭裁決2罪成立，預計16日判刑，每罪最高可處5年刑期。對此，美國《紐約郵報》發表社論痛批，這是中國政府「忠於暴政」的最新證據，也再次證明西方國家過去對中國的看法大錯特錯。

    該報1日社論以「香港異議人士被定罪，證明中國只會愈來愈壞」（Convictions of Hong Kong dissidents prove that China is only getting worse）為題指出，香港的「袋鼠法庭」（kangaroo court，指私設公堂或非正規法庭）針對前年一場「未經授權」的示威，判處7名民主人士有罪，其中82歲的李柱銘、72歲的黎智英等人，恐怕得在牢中度過餘生。

    社論指出，港府運用警力限制和平示威，已侵犯香港人民的集會自由，「但這些傀儡法官卻與北京一唱一和，一同藐視北京曾承諾賦予港人的權利。」文中也批評，中國全國人民代表大會常委會3月30日通過決議，重新修訂香港選制，已把香港立法會變成「橡皮圖章議會」。

    更重要的是，這一連串事件證明，前美國總統柯林頓等西方國家，過去一直主張中國融入世界經濟體系後，其人權和自由狀況將受到鼓舞的想法，無疑大錯特錯。隨著北京毀棄對港承諾，並對新疆維吾爾族等少數民族展開種族屠殺，「反而讓這種樂觀心態顯得無比愚蠢」。

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