港民主派被定罪 紐約郵報社論：證明中國只會愈來愈壞

中國一步步收緊對香港的管治,嚴重侵蝕香港自治地位。圖為中國國旗(左)與香港區旗。(美聯社檔案照)

2021/04/02 19:43

〔編譯孫宇青/綜合報導〕香港「壹傳媒」創辦人黎智英和「香港民主之父」李柱銘等7人,被控於前年組織及參與「反送中」集會,1日遭裁決2罪成立,預計16日判刑,每罪最高可處5年刑期。對此,美國《紐約郵報》發表社論痛批,這是中國政府「忠於暴政」的最新證據,也再次證明西方國家過去對中國的看法大錯特錯。

該報1日社論以「香港異議人士被定罪,證明中國只會愈來愈壞」(Convictions of Hong Kong dissidents prove that China is only getting worse)為題指出,香港的「袋鼠法庭」(kangaroo court,指私設公堂或非正規法庭)針對前年一場「未經授權」的示威,判處7名民主人士有罪,其中82歲的李柱銘、72歲的黎智英等人,恐怕得在牢中度過餘生。

請繼續往下閱讀...

社論指出,港府運用警力限制和平示威,已侵犯香港人民的集會自由,「但這些傀儡法官卻與北京一唱一和,一同藐視北京曾承諾賦予港人的權利。」文中也批評,中國全國人民代表大會常委會3月30日通過決議,重新修訂香港選制,已把香港立法會變成「橡皮圖章議會」。

更重要的是,這一連串事件證明,前美國總統柯林頓等西方國家,過去一直主張中國融入世界經濟體系後,其人權和自由狀況將受到鼓舞的想法,無疑大錯特錯。隨著北京毀棄對港承諾,並對新疆維吾爾族等少數民族展開種族屠殺,「反而讓這種樂觀心態顯得無比愚蠢」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法