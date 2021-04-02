糗！南非官員參與視訊會議 妻子全裸入鏡...畫面瘋傳

因疫情影響，南非「全國傳統領袖理事會」於上月30日以視訊方式開會，不過卻有名與會官員的妻子不慎「全裸入鏡」，讓場面相當尷尬，雖另名與會女官員隨即提醒，但畫面已經在網路上瘋傳。（翻攝自推特）

2021/04/02 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕因疫情影響，南非「全國傳統領袖理事會」於上月30日以視訊方式開會，不過卻有名與會官員的妻子不慎「全裸入鏡」，讓場面相當尷尬，雖另名與會女官員隨即提醒，但畫面已經在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，南非「全國傳統領袖理事會」於上月30日舉辦視訊會議，輪到官員恩德武（Inkosi Xolile Ndevu）發言時，其妻子竟然「全裸」走進鏡頭，讓另一名女官員穆桑比（Faith Muthambi）傻眼提醒「你後面的人沒穿好衣服！我們看光了！請你告訴她我們正在開會」。

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恩德武被提醒後才得知此事，他感到十分難為情，雙手捂面，急忙道歉，表示自己並未注意到鏡頭後的狀況；事後受訪時，他再度道歉，並解釋稱他的老婆不知他會議延後，才會逕自走進廁所。

恩德武也表示，這次事件並非有意，並說這是一起技術上的失誤，因為他們對於Zoom程式的使用仍相當生疏，並未受過相關培訓。穆桑比當下便透露，這已經不是第一次發生類似狀況，事後她也強調，不該總是推給技術方面的問題。

理事會主席馬蘭古（Ikosi Sipho Mahlangu）認為，雖視訊會議能更加方便，卻會侵犯個人和家庭隱私，他事後發出聲明，指出恩德武妻子並非蓄意，是在不知情的狀況下全裸入鏡，並呼籲網友千萬別轉傳影片，對於這次事件感到相當遺憾。

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