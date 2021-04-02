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    男駕車突迴轉遭撞瞬間引爆 車上4人慘燒成焦屍

    印度馬哈拉施特邦1名男子，上個月30日，駕駛三輪車載著全家外出，車上還載有瓦斯鋼瓶，當車輛迴轉時未注意後方來車，下秒遭直行車攔腰撞上，撞擊引爆瓦斯起火，不幸造成車上4人全數罹難。（圖擷取推特）

    印度馬哈拉施特邦1名男子，上個月30日，駕駛三輪車載著全家外出，車上還載有瓦斯鋼瓶，當車輛迴轉時未注意後方來車，下秒遭直行車攔腰撞上，撞擊引爆瓦斯起火，不幸造成車上4人全數罹難。（圖擷取推特）

    2021/04/02 11:30

    〔即時新聞／綜合報導〕印度馬哈拉施特邦1名男子，上個月30日下午駕駛三輪車載著全家外出，車上還載有瓦斯鋼瓶，車輛準備迴轉時未注意後方來車，下一秒直接遭直行車攔腰撞上，強烈撞擊隨即引爆瓦斯起火，不幸造成車上4人全數罹難。

    據《News18Lokmat》報導，目擊者表示，事故發生時，駕駛中的三輪車突然掉頭，隨後被一輛直行轎車給撞上，瞬間引爆瓦斯，竄出熊熊火光，轎車上的駕駛與乘客驚慌地逃出車外，趕緊遠離爆炸範圍，然而三輪車上的4人來不及逃生，皆未能倖免。

    報導指出，由於現場火勢過大，所以沒人敢立即上前救援，等警方與消防隊抵達現場時，車上4人已遭大火吞噬成焦屍。警方初步調查，罹難者除了駕駛以外，還包括2名婦女以及1名孩童，詳細事故原因還有待警方進一步調查。

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