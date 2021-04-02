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    她壓力爆表重度酗酒毀生活 如今靠健身成性感辣媽

    美國辣媽瑪莉曾經是個酒鬼，如今的她靠健身及閱讀拾回信心，並重返健康的生活。（翻攝niki_fit40@IG）

    美國辣媽瑪莉曾經是個酒鬼，如今的她靠健身及閱讀拾回信心，並重返健康的生活。（翻攝niki_fit40@IG）

    2021/04/02 11:37

    〔即時新聞／綜合報導〕小酌怡情，但酗酒對健康影響甚鉅，甚至可能影響生活品質，關於這點，40歲的美國辣媽瑪莉（Nicole Marie）相當清楚。瑪莉過去曾嚴重酒精成癮，卻在一日幡然悔悟，發現自己的生活已經因為酒精而失控。瑪莉決心擺脫酒精，靠著閱讀、健身及正確飲食習慣矯正自己的惡習，如今擁有健美曲線的她也不吝在IG分享美照及正能量，擁有2萬6千多名粉絲。

    根據《每日星報》報導，瑪莉在2010年晉升人母，當時的她不僅面臨育兒壓力，同時還兼了2份工作維持家計，回家還要處理家務，龐大壓力讓她投向了伏特加的懷抱；瑪莉甚至一度睜眼就想喝酒，「當時，我常一早醒來就無所適從，不知道為什麼而活」，對當時的她而言，只有伏特加能發揮作用。

    瑪莉的女兒當時才剛開始學走路，但瑪莉卻起床就想喝酒，甚至一整天不想吃東西，還把伏特加當早餐，生活在焦慮與酒癮之間惡性循環；一段時間下來，瑪莉出現營養不良症狀，「我知道我已經失控了」。勇於付諸行動的瑪莉在同年12月參加勒戒營，逐漸擺脫酒癮，但卻也讓她發現自己的生活變得有多空虛。

    為家人而活的瑪莉也開始為自己而活，她在2018年5月參加運動訓練營，也藉由閱讀充實心靈，飲食方面同步做出調整，將不健康的飲食習慣戒除，向糖、蘇打和加工食品說再見，並積極健身，訓練自己的身體，「當然，一樣不碰任何酒精」。

    隨著身體變得越來越強壯，瑪莉的心靈也同步獲得成長，更再次看到了自己的價值，「我走了一段長路，終於比以往任何時候都更強大和自信，現在就算派地精來也無法阻止我展現自己」；瑪莉開設了IG帳號，分享自己的美照與正向能量，希望藉自己的案例勸世，幫助更多人回歸正軌，目前擁有2萬6千多名粉絲。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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