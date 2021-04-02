為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中媒吹捧小鮮肉網紅棄高薪從軍 被爆疑似「網黃」後尷尬撤稿

    中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（擷取自新華網網頁）

    中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（擷取自新華網網頁）

    2021/04/02 05:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國一名20歲男網紅，據稱自願放棄年薪60萬人民幣（約264萬台幣）的經紀合約，還賣掉價值40萬人民幣（約176萬台幣）的新跑車支付違約金，毅然決然選擇加入海軍陸戰隊，一時傳為美談，官方媒體大肆報導，譽為新時代青年報效國家的典範。

    該名網紅劉長江因此獲得中國網友激讚，卻隨即被踢爆疑似為「網黃」，曾在「推特」（Twitter）上出售疑似同志性愛影片。風向隨即轉變，官媒也趕緊撤下相關報導。

    綜合中國媒體報導，2000年出生的劉長江曾參加模特兒比賽奪冠，還擁有全國健美冠軍、營養師、國家級皮拉提斯教練等多重身份。他在2020年與杭州一家經紀公司簽約成為藝人，經常在「抖音」直播、參加商演與綜藝節目演出，很快就在網路上爆紅，藝名「劉楚堯」，擁有超過10萬名粉絲，年收入達260幾萬台幣。

    一個多月前，即將大學畢業的劉長江決定參軍入伍，不僅和公司解約，還賣掉新跑車支付毀約金。官媒聲稱，在劉長江心中，「一直有一個軍旅夢」，因為劉長江的父親也是軍人出身，劉長江從小聽著軍人的故事長大，「對他而言，比起做網紅，成為一名軍人是更有價值的人生選擇。」

    據報導，劉長江說，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願。」但「參軍光榮，永不後悔！」

    不過，消息傳開後，中國網友發現，劉長江疑似曾在「推特」上出售自己拍攝的同志性愛影片。香港媒體「香港01」報導，劉長江共拍攝兩段同志影片，合計約1小時。事件曝光後，劉長江的「微博」帳號已清空所有貼文，中國媒體也陸續刪除與劉長江相關的報導。

    目前，中國政府對於同性戀議題採取「不支持、不鼓勵、不反對」的三不政策，同性戀團體處於尷尬狀態，缺乏法律保障。現行「中華人民共和國婚姻法」與2021年起實施的「中華人民共和國民法典」中，也未納入同性婚姻。不過，中國人民解放軍並未明文禁止同性戀從軍。

    中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（取自網路）

    中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（取自網路）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    2021/04/02 06:05

    抵制H＆M等品牌根本是中國官方「劇本」！外媒曝內幕
    發布第3份報告打臉世衛！閻麗夢：病毒必是中共生化武器
    2021/04/02 00:49

    發布第3份報告打臉世衛！閻麗夢：病毒必是中共生化武器

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    取悅中國？未譴責世衛病毒起源報告挨轟 紐西蘭說話了
    2021/04/02 00:08

    取悅中國？未譴責世衛病毒起源報告挨轟 紐西蘭說話了
    共機多路「包夾」台灣 戰略學者蘇紫雲：向美日發出信號
    2021/04/02 00:00

    共機多路「包夾」台灣 戰略學者蘇紫雲：向美日發出信號
    美研發「飛行航艦」搭載X-61A小精靈 將強化空中回收率
    2021/04/01 22:38

    美研發「飛行航艦」搭載X-61A小精靈 將強化空中回收率
    國際今日熱門
    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告
    2021/04/01 11:00

    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告 影片

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好
    2021/04/01 19:06

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好

    談及離中赴台原因 BBC記者沙磊：持續受到中國當局威脅
    2021/04/01 07:11

    談及離中赴台原因 BBC記者沙磊：持續受到中國當局威脅

    第3波疫情來勢洶洶！ 馬克宏宣布法國4/3起全國封鎖
    2021/04/01 07:30

    第3波疫情來勢洶洶！ 馬克宏宣布法國4/3起全國封鎖 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播