中媒吹捧小鮮肉網紅棄高薪從軍 被爆疑似「網黃」後尷尬撤稿

中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（擷取自新華網網頁）

2021/04/02 05:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名20歲男網紅，據稱自願放棄年薪60萬人民幣（約264萬台幣）的經紀合約，還賣掉價值40萬人民幣（約176萬台幣）的新跑車支付違約金，毅然決然選擇加入海軍陸戰隊，一時傳為美談，官方媒體大肆報導，譽為新時代青年報效國家的典範。

該名網紅劉長江因此獲得中國網友激讚，卻隨即被踢爆疑似為「網黃」，曾在「推特」（Twitter）上出售疑似同志性愛影片。風向隨即轉變，官媒也趕緊撤下相關報導。

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綜合中國媒體報導，2000年出生的劉長江曾參加模特兒比賽奪冠，還擁有全國健美冠軍、營養師、國家級皮拉提斯教練等多重身份。他在2020年與杭州一家經紀公司簽約成為藝人，經常在「抖音」直播、參加商演與綜藝節目演出，很快就在網路上爆紅，藝名「劉楚堯」，擁有超過10萬名粉絲，年收入達260幾萬台幣。

一個多月前，即將大學畢業的劉長江決定參軍入伍，不僅和公司解約，還賣掉新跑車支付毀約金。官媒聲稱，在劉長江心中，「一直有一個軍旅夢」，因為劉長江的父親也是軍人出身，劉長江從小聽著軍人的故事長大，「對他而言，比起做網紅，成為一名軍人是更有價值的人生選擇。」

據報導，劉長江說，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願。」但「參軍光榮，永不後悔！」

不過，消息傳開後，中國網友發現，劉長江疑似曾在「推特」上出售自己拍攝的同志性愛影片。香港媒體「香港01」報導，劉長江共拍攝兩段同志影片，合計約1小時。事件曝光後，劉長江的「微博」帳號已清空所有貼文，中國媒體也陸續刪除與劉長江相關的報導。

目前，中國政府對於同性戀議題採取「不支持、不鼓勵、不反對」的三不政策，同性戀團體處於尷尬狀態，缺乏法律保障。現行「中華人民共和國婚姻法」與2021年起實施的「中華人民共和國民法典」中，也未納入同性婚姻。不過，中國人民解放軍並未明文禁止同性戀從軍。

中國官方媒體大肆宣揚劉長江放棄高薪參軍，譽為新時代青年報效國家的典範。（取自網路）

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