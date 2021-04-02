武漢肺炎》大規模接種科興疫苗 智利疫情升溫將關閉邊界

智利近來確診病例數不斷上升，政府週四（4/1）宣布將關閉邊界。（美聯社）

2021/04/02 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕大規模接種中國科興疫苗的智利，近來確診病例數不斷上升，政府週四（4/1）宣布將關閉邊界，以減緩疫情散播和防止變種病毒湧入。

綜合外媒報導，智利內政部副部長馬托瑞爾（Katherine Martorell）週四在記者會上宣布，從4月5日開始，智利公民和外國居民將被禁止出入該國，緊急情況例外，並加強國內流動限制。

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根據外媒統計，智利超過35％民眾至少已施打1劑疫苗，接種率在全球位居前列，但確診病例仍不斷攀升，週四新增7830例確診，是去年3月疫情爆發後最高單日數字，目前該國累計逾百萬人染疫。

智利去年底開始為第一線醫護進行針對性的疫苗接種，今年2月獲得近400萬劑中國科興生物所研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，開始向老年人和關鍵工作人員施打。

貿易部副部長亞內茲（Rodrigo Yanez）本週表示，該國還與中國康希諾生物（CanSino Biologics）簽署協議以獲得180萬劑疫苗，將於5月開始供貨。

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