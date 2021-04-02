尼斯湖水怪現身？最新畫面曝光 水面黑影緩緩移動

尼斯湖水怪最著名的目擊照片。（美聯社檔案照）

2021/04/02 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，3月有3人在不同時間觀看尼斯湖線上即時畫面，均看見湖面上出現巨大的不明黑色物體緩慢移動，對此，營運24年的非政府組織「尼斯湖水怪官方目擊登記冊」（Official Loch Ness Monster Sightings Register）確認，今年已有6起目擊事件。

根據《每日郵報》報導，美國奧瑞岡州28歲女子旺格（Kalynn Wangle）3月17日觀看尼斯湖線上即時畫面，發現湖畔處水面下出現巨大的黑色不明物體，它緩緩移向湖心，卻又中途轉彎，繼續沿著湖畔移動，她說，「對我來說，確實看起來像是水中有一隻巨大動物，像是在水下移動導致水面產生波浪。」

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英國里兹（Leeds）女子凱西（Roslyn Casey）觀看尼斯湖線上即時畫面，也捕捉到水面下巨大的不明黑影，凱西過去曾造訪過尼斯湖，但由於英國政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行實施限制措施，凱西只能轉戰網路搜索。

此外，3月12日愛爾蘭多尼戈爾郡（Donegal）男子歐法岡（Eoin O'Fagan）也透過尼斯湖線上即時畫面看到了無法解釋的景象，鏡頭前的湖面被攪動，黑色物體上下波動，在鏡頭前緩慢移動，在螢幕下方消失，但當時湖面上並沒有任何船隻。

英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，3月有人在不同時間觀看尼斯湖線上即時畫面，均看見湖面上出現巨大的不明黑色物體緩慢移動。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

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