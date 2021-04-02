為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼斯湖水怪現身？最新畫面曝光 水面黑影緩緩移動

    尼斯湖水怪最著名的目擊照片。（美聯社檔案照）

    尼斯湖水怪最著名的目擊照片。（美聯社檔案照）

    2021/04/02 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，3月有3人在不同時間觀看尼斯湖線上即時畫面，均看見湖面上出現巨大的不明黑色物體緩慢移動，對此，營運24年的非政府組織「尼斯湖水怪官方目擊登記冊」（Official Loch Ness Monster Sightings Register）確認，今年已有6起目擊事件。

    根據《每日郵報》報導，美國奧瑞岡州28歲女子旺格（Kalynn Wangle）3月17日觀看尼斯湖線上即時畫面，發現湖畔處水面下出現巨大的黑色不明物體，它緩緩移向湖心，卻又中途轉彎，繼續沿著湖畔移動，她說，「對我來說，確實看起來像是水中有一隻巨大動物，像是在水下移動導致水面產生波浪。」

    英國里兹（Leeds）女子凱西（Roslyn Casey）觀看尼斯湖線上即時畫面，也捕捉到水面下巨大的不明黑影，凱西過去曾造訪過尼斯湖，但由於英國政府因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行實施限制措施，凱西只能轉戰網路搜索。

    此外，3月12日愛爾蘭多尼戈爾郡（Donegal）男子歐法岡（Eoin O'Fagan）也透過尼斯湖線上即時畫面看到了無法解釋的景象，鏡頭前的湖面被攪動，黑色物體上下波動，在鏡頭前緩慢移動，在螢幕下方消失，但當時湖面上並沒有任何船隻。

    英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，3月有人在不同時間觀看尼斯湖線上即時畫面，均看見湖面上出現巨大的不明黑色物體緩慢移動。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

    英國尼斯湖水怪又新增目擊紀錄，3月有人在不同時間觀看尼斯湖線上即時畫面，均看見湖面上出現巨大的不明黑色物體緩慢移動。（圖取自Official Loch Ness Monster Sightings Register）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼斯湖水怪現身？最新證據曝光！資深船長公布聲納影像
    2020/10/07 06:16

    尼斯湖水怪現身？最新證據曝光！資深船長公布聲納影像
    最新尼斯湖水怪高清照片曝光？ 部落客解密真相
    2020/06/28 12:42

    最新尼斯湖水怪高清照片曝光？ 部落客解密真相

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    「直闖51區」惡搞成風潮？這次網友號召「闖尼斯湖找水怪」
    2019/07/26 16:19

    「直闖51區」惡搞成風潮？這次網友號召「闖尼斯湖找水怪」
    尼斯湖水怪是真的？ 7000萬年前巨型海生物化石出土！
    2019/06/28 20:38

    尼斯湖水怪是真的？ 7000萬年前巨型海生物化石出土！
    尼斯湖水怪現身？ 外媒：這張照片史上最清晰
    2016/09/17 19:50

    尼斯湖水怪現身？ 外媒：這張照片史上最清晰
    國際今日熱門
    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告
    2021/04/01 11:00

    新聞360》譚德塞為何變了？嗆中「不配合」打臉自家報告 影片

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好
    2021/04/01 19:06

    俄羅斯鼓吹「北海航線」 澳洲學者不看好

    美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策
    2021/04/01 01:18

    美放寬美台官員會面限制 包瑞翰：歐盟國也該重新審視台灣政策

    背痛腿麻卻無法就醫 俄異議人士納瓦尼絕食抗議
    2021/04/01 02:21

    背痛腿麻卻無法就醫 俄異議人士納瓦尼絕食抗議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播