奈良美智驚呼「台灣啤酒杯跟日本長得不一樣」 網友揭密真相

日本當代藝術家奈良美智日前在社群網站上發文指出，台灣的啤酒杯（左、右）跟日本的啤酒杯（中）長得不一樣。（圖取自奈良美智推特@michinara3）

2021/04/01 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本當代藝術家奈良美智（ならよしとも/Yoshitomo Nara）日前在社群網站上發文指出，台灣的啤酒杯跟日本的長得不一樣。對此，網友解釋為何台灣的啤酒杯尺寸與日本的不同。

奈良美智日前在推特發文貼出「台灣啤酒杯與日本啤酒杯」對比照。台灣的啤酒杯一樣也是玻璃製，奈良美智指出，但容量比較小，跟日本的啤酒杯不太一樣。對此，日本網友紛紛直呼「可愛」。

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對此，台灣網友留言指出，「真的不一樣，是台灣特有款！台灣啤酒杯，源於二次大戰期間，啤酒釀造量銳減，造成台灣酒類短缺，所以專賣局將玻璃杯盡可能地縮小尺寸，製作出容量約僅為143ml的啤酒杯，藉此調整酒的消耗量。一瓶啤酒恰可倒出六杯的小啤酒，象徵著刻苦的台灣人民在艱難的環境中，也不忘分享的溫厚個性」、「真的很有趣，國外的啤酒杯都很大一個，台灣卻這麼小。」

台湾のビールのコップの小ぶり具合は、こんな感じ。真ん中が日本でよく見るコップです。 pic.twitter.com/gQprwAOxEZ — yoshitomo nara, the washing hands man （@michinara3） March 31, 2021

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