標價統一為含稅價 日本「未含稅」標示今走入歷史

從今日起，日本任何商品或服務價格一律標示「含稅價」，消費者將不會再有購物時發現標價未含消費稅的問題。資料照。（路透）

2021/04/01 15:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本是民眾跨海掃貨的好去處，在購物的時候，標價上大多會看到「有含消費稅」及「未含消費稅」兩種價格。但從今日起，日本任何商品或服務價格一律標示「含稅價」，消費者將不會再有購物時發現標價未含消費稅的問題。

其實，日本政府財務省在官網表示，日本早從2004年4月起，已實施要求標示「含稅價」制度，但因為2013年調漲消費稅從5％提高到8％時，頒布《特殊措施法》特例准許某些情況下可標「未稅價」。

據《NHK》報導表示，日本從今日起，不光是要求商品及服務價格需明示「含稅價」，商品傳單、業者官網、店頭海報等，也須標示清楚。

比如，單價3000日圓的商品或服務，消費稅為300日圓，則業者必須標示3300日圓的含稅價格。如此一來消費者雖能更清楚知道實際需支付價格，但企業則認為標示「含稅價」會給人漲價的印象，擔心影響銷售量。

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店家擔心不是沒有原因，根據日本連鎖商店協會調查，2004年4月要求業者標示含稅價時，全國的超市營業額比前一年同期減少4.4%。推測有部分原因是消費者覺得漲價而減少購物。

不過也有業者選擇降價，如平價服飾品牌UNIQLO與GU配合政策，從3月12日起就改標含稅價，但含稅價與原本未稅價相同，等於實質降價約9%。

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