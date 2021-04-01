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    佛洛伊德死前畫面曝光！警密錄影像首播放 目擊證人當庭崩潰

    庭上公布事發當日蕭文的貼身密錄影像，除揭露警察視角的完整過程外，也記錄下佛洛伊德死前的畫面。（美聯社）

    庭上公布事發當日蕭文的貼身密錄影像，除揭露警察視角的完整過程外，也記錄下佛洛伊德死前的畫面。（美聯社）

    2021/04/01 10:50

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在去年引起全球轟動，涉嫌謀殺非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的前明尼阿波利斯警官蕭文（Derek Chauvin）近日開庭受審，庭上公布事發當日蕭文的貼身密錄影像，除揭露警察視角的完整過程外，也記錄下佛洛伊德死前的畫面。

    綜合外媒報導，本支影片是在美國當地時間週三（31日）刑事庭審中被公開播放，是事件發生以來，執法警員視角的證據首度曝光，過程中，曾有一名目擊者上前要求蕭文將膝蓋從佛洛伊德的頸部移開，但遭後者無情拒絕。

    與死者同為非裔人士的目擊者，61歲的麥克米利安（Charles McMillian）週三出庭作證時表示，自己在去年5月25日於案發現場目擊整個壓制過程，他先是在過程中勸告佛洛伊德配合警方，反覆跟他說「您無法贏（過警察）」，而當他注意到被壓制的佛洛伊德反應不對勁後，立即要求蕭文將膝蓋從死者的頸部移開。

    然而，蕭文並未聽勸，仍執意壓制佛洛伊德，直到他哭喊著向亡母求助最終失去意識，而在現場員警將佛洛伊德癱軟的身體移走時，麥克米利安上前對蕭文堅定地表示，「我所看到的一切是全然的錯誤」。

    這段影片被當庭播放後，以證人身分出席的麥克米利安情緒崩潰，流下眼淚無法言語，法庭也因此宣布短暫休息，麥克米利安待情緒平穩後難過地說，「自己（與佛洛伊德）一樣沒有媽媽，完全能體會他當時的無助絕望感」。

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