英國研究：適量喝酒可降低白內障23％機率

英國最新研究發現，適度飲酒可降低罹患白內障的風險，尤其是紅葡萄酒。（路透）

2021/04/01 00:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國最新研究發現，酒精可以降低罹患白內障的風險。研究發現，每週喝不超過14個酒精單位（units of alcohol）的人，罹患白內障的風險較低，尤其是喝紅葡萄酒。

英國衛報3月31日報導，研究人員指出，在葡萄酒中發現的抗氧化劑，有助於解釋為什麼適度飲酒者動白內障手術的風險減少23%。白內障是眼睛晶狀體中形成的混濁斑塊，是視力受損和失明的主要原因之一，主要發生在老年人身上。在英國，每年約有45萬例白內障摘除手術。

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倫敦摩爾菲爾德眼科醫院（Moorfields eye hospital）和倫敦大學學院（University College London）眼科研究所的學者，研究49萬2549名受試者的醫療和生活方式，這些受試者參與英國生物樣本庫（UK Biobank）或Epic-Norfolk人類健康研究。英國生物樣本庫是一項大規模長期生物樣本庫計畫，旨在研究遺傳和環境因素，包括營養、生活方式、藥物等對疾病發展的影響。

研究人員發現，每週飲酒不超過政府建議的14個酒精單位（相當於6杯半）的人，做白內障手術的機率較低，飲用葡萄酒比飲用啤酒或烈酒的人，罹患白內障的風險更低。在Epic-Norfolk的研究中，每週至少喝5次酒的人，摘除白內障的可能性要比不喝酒的人減少23%，英國生物樣本庫研究的數據則是減少14%。

研究報告第一作者夏倫‧蔡（Sharon Chua）說，他們的研究結果在葡萄酒飲用者中尤其明顯，這可能表明多酚抗氧化劑的保護作用，在紅葡萄酒中尤其豐富。不過，報告也強調，儘管適度飲酒與白內障似乎密切相關，但他們並未發現明確的因果關係。

和吸菸、糖尿病和家族遺傳等因素一樣，英國國家醫療保健服務（NHS）已將飲酒列為白內障的危險因素之一。

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