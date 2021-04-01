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    俄反對派領袖納瓦尼絕食 抗議獄方不讓他就醫

    人在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）週三宣布開始絕食，抗議獄方不允許他就醫治療健康問題。（資料照，路透）

    人在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（見圖）週三宣布開始絕食，抗議獄方不允許他就醫治療健康問題。（資料照，路透）

    2021/04/01 00:29

    〔即時新聞／綜合報導〕人在獄中的俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）週三宣布開始絕食，抗議獄方不允許他就醫治療健康問題。

    綜合外媒報導，44歲的納瓦尼今年1月從德國返回俄國後被捕，法院以他違反假釋條件為由判刑，須入監服刑2年半。他上週在社群平台Instagram發文說，從看守所轉移到監獄以來，他尋求醫療救助都沒有成功。

    根據該IG帳號週三發布的信件內容，納瓦尼表示他希望請醫生看診並接受藥物治療，但這些要求都被拒絕，「我的背痛現在已轉移到我的腿上了，部分右腿和左腿變得麻木，撇開笑話不說，情況變得令人擔憂」。

    納瓦尼還指控獄方以剝奪睡眠來折磨他，指警衛每晚將他叫醒8次，「我還能怎麼做？我宣布絕食，要求（獄方）遵守法律，並允許我所選擇的醫生探望我」。

    納瓦尼目前被關在伏拉迪米爾州（Vladimir）城市波克羅夫（Pokrov）的「2號流放地」（Penal Colony No.2）。

    納瓦尼的律師上週警告，他的背痛問題已長達4週，且一隻腳沒有感覺，生命可能處於危險之中。獄方則稱，納瓦尼的健康狀況處於「穩定和令人滿意」的狀態。

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