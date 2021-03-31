英國大學花94萬立瑞典環保少女銅像 引爆學生激憤

英國溫徹斯特大學花費了2萬4千元英鎊（約為台幣94萬元）在校園內豎立一座瑞典環保少女童貝里的銅像，意外引爆學生的怒火。（路透）

2021/03/31 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕英國溫徹斯特大學（University of Winchester），花費了2萬4千元英鎊（約為台幣94萬元）在校園內豎立一座瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）的銅像，意外引爆學生的怒火，遭學生團體痛斥為「虛榮」，學生會更發表聲明質疑校方的決定。

根據《BBC》報導，溫徹斯特大學表示，該座童貝里的銅像是全世界第一座她的真人尺寸銅像。然而，學生會表示，這筆資金應該得到更妥善的利用。

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學生會長鮑爾（Megan Ball）表示，即使童貝里是在全球重要議題上具話語權的環保倡議人士，但學生會無法支持該項舉措。她解釋，處於疫情年，大多數的學生很難正常上學，試圖透過線上授課來上學，甚至急切地需要資助。

對此，校方表示，該銅像建設計畫並沒有挪用資助學生或職員的經費。該校副校長卡特（Joy Carter）表示，校方今年已投入了520萬元英鎊（約台幣2億元）在資助學生了。校方在發送給學生的信中表示，校方很榮幸表揚這位啟發人心的環保倡議家。

We have just passed the following motion regarding @_UoW’s decision to spend £24k on a statue of Greta Thunberg after years of austerity @winchestersu @dailyecho @hantschronicle: pic.twitter.com/CeDOCCqJe4 — Winchester UCU （@WinchesterUCU） March 24, 2021

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