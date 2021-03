英國大學花94萬立瑞典環保少女銅像 引爆學生激憤

2021/03/31 22:17

〔即時新聞/綜合報導〕英國溫徹斯特大學(University of Winchester),花費了2萬4千元英鎊(約為台幣94萬元)在校園內豎立一座瑞典環保少女童貝里(Greta Thunberg)的銅像,意外引爆學生的怒火,遭學生團體痛斥為「虛榮」,學生會更發表聲明質疑校方的決定。

根據《BBC》報導,溫徹斯特大學表示,該座童貝里的銅像是全世界第一座她的真人尺寸銅像。然而,學生會表示,這筆資金應該得到更妥善的利用。

學生會長鮑爾(Megan Ball)表示,即使童貝里是在全球重要議題上具話語權的環保倡議人士,但學生會無法支持該項舉措。她解釋,處於疫情年,大多數的學生很難正常上學,試圖透過線上授課來上學,甚至急切地需要資助。

對此,校方表示,該銅像建設計畫並沒有挪用資助學生或職員的經費。該校副校長卡特(Joy Carter)表示,校方今年已投入了520萬元英鎊(約台幣2億元)在資助學生了。校方在發送給學生的信中表示,校方很榮幸表揚這位啟發人心的環保倡議家。

We have just passed the following motion regarding @_UoW’s decision to spend £24k on a statue of Greta Thunberg after years of austerity @winchestersu @dailyecho @hantschronicle: pic.twitter.com/CeDOCCqJe4