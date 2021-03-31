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    不只牛軛礁！中國船隻擴大集結 菲律賓：威脅經濟海域主權

    菲律賓官方27日拍攝到中國船隻集結在牛軛礁，高掛五星旗，就地錨泊，不肯離去。（路透）

    菲律賓官方27日拍攝到中國船隻集結在牛軛礁，高掛五星旗，就地錨泊，不肯離去。（路透）

    2021/03/31 20:51

    〔中央社〕馬尼拉當局今天發表聲明，對中國船隻持續「非法集結」南海牛軛礁表達關切，並指中國海上民兵船已進一步擴散到菲律賓占有的自由群島（KIG）其他島礁。

    聲明表示，菲律賓呼籲中國即刻召回這些懸掛中國國旗的船隻。這些海上民兵船的集結「對菲律賓在專屬經濟海域和平行使主權權利構成威脅」。

    馬尼拉當局指出，已加派海軍、海巡和漁業暨水產資源局（BFAR）船隻「加強例行巡邏以維護我們在自由群島的主權、領土完整及國家遺產（national patrimony）」。

    菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」今天表示，菲國軍方海空巡邏時發現，大量中國海上民兵船持續集結南沙群島牛軛礁（Whitsun Reef），從3月7日的220艘、3月22日的183艘、3月27日的199艘，到了3月29日，仍有44艘中國民兵船停泊在牛軛礁海域。

    除了牛軛礁外，菲國在西門礁（McKennan Reef）監測到115艘中國民兵船、中業島（Thitu Island，菲稱希望島Pag-asa Island）監測到45艘民兵船，另在自由群島的美濟礁（Mischief）、永暑礁（Fiery Cross）和渚碧礁（Subi）發現50艘中國船隻。

    聲明寫道，在位於菲國專屬經濟海域並屬於菲律賓群島大陸架一部分的美濟礁，菲國軍方還發現4艘中國人民解放軍船艦。

    聲明指出，菲律賓感謝「國際夥伴」發表的支持聲明，這些夥伴與菲國共同遵守以規範為依據、符合國際法的秩序，包括聯合國海洋法公約（UNCLOS），正如2016年南海裁決所確認的結果。

    馬尼拉當局表示：「菲律賓和國際社會都不會接受中國對幾乎整片南中國海，包括西菲律賓海在內，具有所謂『無可爭辯的主權』的主張。」

    西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

    菲國政府20日表示，220艘中國漁船7日起集結在牛軛礁周邊。連日來，除了菲律賓提出外交抗議、總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）會見中國駐菲大使黃溪連當面表達關切外，美國、日本、澳洲、加拿大官員先後對中國「加劇緊張情勢」的行動發表聲明，表態支持菲律賓。

    針對馬尼拉當局說法，中國駐菲大使館22日表示：「近期由於海況原因，中方一些漁船在牛軛礁附近避風，這很正常。沒有所謂『中國海上民兵船』，任何無端揣測都是無益的，希望有關方面理性看待。」

    MAXAR公司透過人造衛星拍攝到南沙牛軛礁有大批中國漁船集結。（歐新社）

    MAXAR公司透過人造衛星拍攝到南沙牛軛礁有大批中國漁船集結。（歐新社）

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