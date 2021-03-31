尼日總統就職前夕爆政變未遂 首都凌晨激烈槍響

尼日總統當選人貝佐姆（見圖）將在週五宣誓就職。（法新社）

2021/03/31 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕非洲西部的尼日（Niger）在總統宣誓就職前夕，總統府附近傳出激烈槍響，一名安全部門消息人士透露，今（31）日凌晨發生一場「未遂政變」，已逮捕參與的軍人，「局勢已獲得控制」。

《法新社》報導，尼日總統當選人貝佐姆（Mohamed Bazoum）將在週五宣誓就職，這是該國自1960年脫離法國獨立以來，尼日民選總統首度和平移交政權。

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但首都尼阿美（Niamey）有多位居民在當地時間31日凌晨聽見總統府附近傳出槍響，「大約凌晨3點，我們聽到重型和輕型武器的射擊聲，持續了15分鐘才停，隨後又響起輕型武器的槍擊聲。」

另一位居民則說，「槍響持續了大約20分鐘。」當地網路媒體actuniger.com說，一直到凌晨4時才恢復平靜。

一名消息人士透露，週三凌晨發生一場「未遂政變」，總統衛隊進行反擊，阻止這批軍人接近總統府，並已逮捕幾名策畫政變的軍人。

尼日過去曾發生4次政變，最近一次是2010年2月，軍事政變推翻了當時的總統坦賈（Mamadou Tandja）。

將在週五上台的貝佐姆是前內政部長，也是即將卸任總統伊素福（Mahamadou Issoufou）的得力助手，伊素福在連續2個5年任期後自願下台。

尼日憲法法院在2月2日確診貝佐姆在第2輪投票中獲勝，但他的對手奧斯曼（Mahamane Ousmane）稱他才是真正的贏家。

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