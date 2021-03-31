為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    尼日總統就職前夕爆政變未遂 首都凌晨激烈槍響

    尼日總統當選人貝佐姆（見圖）將在週五宣誓就職。（法新社）

    尼日總統當選人貝佐姆（見圖）將在週五宣誓就職。（法新社）

    2021/03/31 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕非洲西部的尼日（Niger）在總統宣誓就職前夕，總統府附近傳出激烈槍響，一名安全部門消息人士透露，今（31）日凌晨發生一場「未遂政變」，已逮捕參與的軍人，「局勢已獲得控制」。

    《法新社》報導，尼日總統當選人貝佐姆（Mohamed Bazoum）將在週五宣誓就職，這是該國自1960年脫離法國獨立以來，尼日民選總統首度和平移交政權。

    但首都尼阿美（Niamey）有多位居民在當地時間31日凌晨聽見總統府附近傳出槍響，「大約凌晨3點，我們聽到重型和輕型武器的射擊聲，持續了15分鐘才停，隨後又響起輕型武器的槍擊聲。」

    另一位居民則說，「槍響持續了大約20分鐘。」當地網路媒體actuniger.com說，一直到凌晨4時才恢復平靜。

    一名消息人士透露，週三凌晨發生一場「未遂政變」，總統衛隊進行反擊，阻止這批軍人接近總統府，並已逮捕幾名策畫政變的軍人。

    尼日過去曾發生4次政變，最近一次是2010年2月，軍事政變推翻了當時的總統坦賈（Mamadou Tandja）。

    將在週五上台的貝佐姆是前內政部長，也是即將卸任總統伊素福（Mahamadou Issoufou）的得力助手，伊素福在連續2個5年任期後自願下台。

    尼日憲法法院在2月2日確診貝佐姆在第2輪投票中獲勝，但他的對手奧斯曼（Mahamane Ousmane）稱他才是真正的贏家。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尼日總統大選 7選務人員遭地雷炸死
    2021/02/22 14:24

    尼日總統大選 7選務人員遭地雷炸死
    尼日邊境2村莊遭恐攻 總理：死亡增至100人
    2021/01/04 19:52

    尼日邊境2村莊遭恐攻 總理：死亡增至100人

    「錢」進美國科技股
    尼日爆發恐怖襲擊 至少79人死亡
    2021/01/03 12:30

    尼日爆發恐怖襲擊 至少79人死亡

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    國際今日熱門
    抵制H&M是中國政府策動？ 外媒提問惹怒華春瑩
    2021/03/30 22:51

    抵制H&M是中國政府策動？ 外媒提問惹怒華春瑩

    泰國被控遣返緬甸難民 官方否認：有些自願返回
    2021/03/30 20:31

    泰國被控遣返緬甸難民 官方否認：有些自願返回

    核彈密碼？美戰略司令部神秘推文 10個英文字母+3符號
    2021/03/30 20:48

    核彈密碼？美戰略司令部神秘推文 10個英文字母+3符號

    人道與政治的權衡 印度地方政府接納緬甸難民數破千
    2021/03/30 21:15

    人道與政治的權衡 印度地方政府接納緬甸難民數破千

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播