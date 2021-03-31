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    歷時近3個月 印尼廉航三佛齊航空空難尋獲座艙語音紀錄器

    印尼廉航「三佛齊航空」（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機（編號SJ-182）於今年1月9日發生空難，墜毀在爪哇海一帶，今天早上印尼交通部召開記者會表示，尋獲座艙語音紀錄器（CVR）。（路透）

    印尼廉航「三佛齊航空」（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機（編號SJ-182）於今年1月9日發生空難，墜毀在爪哇海一帶，今天早上印尼交通部召開記者會表示，尋獲座艙語音紀錄器（CVR）。（路透）

    2021/03/31 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕印尼廉航「三佛齊航空」（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-524型客機（編號SJ-182）於今年1月9日發生空難，墜毀在爪哇海一帶，今天早上印尼交通部召開記者會表示，尋獲座艙語音紀錄器（CVR），距離失事將近3個月。

    綜合外媒報導指出，印尼海軍發言人向《路透》表示，相關人員今日尋獲座艙語音紀錄器，不過他拒絕評論紀錄器狀態是否良好。

    在今年1月空難發生幾天後，便找到飛機座艙語音紀錄器的外殼和定位信號，但因墜落爪哇海的位置雖水深相對較淺，但海水泥濁，時有強勁洋流，因此耗費近3個月時間才找到紀錄器。

    印尼國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Committee，KNKT）調查人員烏托莫（Nurcayho Utomo）曾向《路透》透露，依維修日誌紀錄，客機在失事前幾天曾通報「自動節流閥系統」出現問題，目前還不確定「自動節流閥系統」故障是否導致飛機失事，若能打撈到「座艙語音紀錄器」（CVR），就能根據機師對話，釐清失事確切原因。

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