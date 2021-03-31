為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    兄弟檔滑雪遇雪崩...第一人稱視角「活埋」影片曝光

    一對兄弟與朋友前往阿爾卑斯山脈瓦萊側的安尼維爾山谷滑雪，誰知遭遇雪崩。圖為安尼維爾山谷山景。（路透）

    一對兄弟與朋友前往阿爾卑斯山脈瓦萊側的安尼維爾山谷滑雪，誰知遭遇雪崩。圖為安尼維爾山谷山景。（路透）

    2021/03/31 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕滑雪刺激有趣，但它的潛藏危機同時也是滑雪愛好者不可不慎之處；一對兄弟在本月20日到阿爾卑斯山上滑雪，白皚皚的雪景令人心曠神怡，誰知兩人開始滑雪沒多久，竟然就碰上了雪崩，弟弟直接被活埋進雪堆裡，讓哥哥急得差點落淚，也趕緊向朋友求助。所幸弟弟最終獲救脫險，這段驚魂也被弟弟頭上的錄影器全程紀錄，事後2人將影片曝光，提醒其他滑雪愛好者注意安全。

    根據《太陽報》報導，這對兄弟檔與朋友一同前往阿爾卑斯山脈瓦萊（Valais）側的安尼維爾山谷（val d'Anniviers）滑雪，誰知不幸遇上雪崩，22歲的弟弟雷克（Lake Schorderet）不幸遭到雪堆活埋，25歲哥哥佛萊斯特（Forrest）則立刻向朋友求助。

    在搜尋期間，佛萊斯特不斷呼喊著雷克，卻始終聽不見弟弟的回應，讓他急得差點落淚，呼叫弟弟名字的聲音變成了哭腔，就怕雷克罹難；所幸5分鐘後，他們在雪堆裡發現失去意識的雷克，在接受救護後雷克也恢復意識。

    這段驚魂被兄弟倆頭盔上的錄影器全程記錄，事後兩人將各自的影片曝光；只見影片中，佛萊斯特滑在雷克前頭，兩人剛出發不久，腳下的雪便開始流動，雷克很快被雪帶倒，並在無法煞車及起身的情況下發生一陣天旋地轉，緊接著被白雪覆蓋，畫面變成一片漆黑。滑在前頭的佛萊斯特則是摔了一跤，透過兄弟倆的鏡頭，大眾能以第一人稱視角了解被滑雪運動潛藏的危險性。

    事後2人受訪，承認他們選錯運動地點，誤判則導致他們在這個極度危險的區域發生意外；對此，雷克也對獲救一事表達感激。

    事實上，阿爾卑斯山雪崩事件頻傳，近期山況相當不穩定，2兄弟發生意外後幾日，法國兩屆冬奧雪板女將波瑪加絲基姬（Julie Pomagalski）便在訓練途中因雪崩不幸喪生，整個冬季累計已有27人在阿爾卑斯山上喪命。

    圖為佛萊斯特與朋友搜救雷克畫面。（翻攝youtube）

    圖為佛萊斯特與朋友搜救雷克畫面。（翻攝youtube）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    奧運》憾！前世界冠軍女將遇雪崩死劫 法國各界哀悼不捨
    2021/03/26 20:37

    奧運》憾！前世界冠軍女將遇雪崩死劫 法國各界哀悼不捨
    老爸錄下3歳女兒滑雪時奶娃音 這家孩子都超有滑雪天分
    2021/03/25 12:00

    老爸錄下3歳女兒滑雪時奶娃音 這家孩子都超有滑雪天分

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    日本乘鞍岳雪崩5名滑雪客遭活埋 1人「心肺停止」
    2021/03/14 13:25

    日本乘鞍岳雪崩5名滑雪客遭活埋 1人「心肺停止」
    影片曝光！美雪崩頻傳死亡人數創新高 他拍下自己慘遭大雪吞噬瞬間
    2021/02/09 16:35

    影片曝光！美雪崩頻傳死亡人數創新高 他拍下自己慘遭大雪吞噬瞬間

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    國際今日熱門
    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果
    2021/03/30 17:00

    新聞360》逼緬甸暴軍收手！學者：制裁恐釀反效果 影片

    尼泊爾空污嚴重AQI飆到470 所有教育機構關閉4天
    2021/03/30 14:25

    尼泊爾空污嚴重AQI飆到470 所有教育機構關閉4天

    美CDC試驗 接種輝瑞、莫德納疫苗 防疫效力達90％
    2021/03/30 14:53

    美CDC試驗 接種輝瑞、莫德納疫苗 防疫效力達90％

    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死
    2021/03/30 14:18

    墨版佛洛伊德案？薩裔女子遭女警跪膝壓頸致死

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播