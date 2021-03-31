兄弟檔滑雪遇雪崩...第一人稱視角「活埋」影片曝光

一對兄弟與朋友前往阿爾卑斯山脈瓦萊側的安尼維爾山谷滑雪，誰知遭遇雪崩。圖為安尼維爾山谷山景。（路透）

2021/03/31 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕滑雪刺激有趣，但它的潛藏危機同時也是滑雪愛好者不可不慎之處；一對兄弟在本月20日到阿爾卑斯山上滑雪，白皚皚的雪景令人心曠神怡，誰知兩人開始滑雪沒多久，竟然就碰上了雪崩，弟弟直接被活埋進雪堆裡，讓哥哥急得差點落淚，也趕緊向朋友求助。所幸弟弟最終獲救脫險，這段驚魂也被弟弟頭上的錄影器全程紀錄，事後2人將影片曝光，提醒其他滑雪愛好者注意安全。

根據《太陽報》報導，這對兄弟檔與朋友一同前往阿爾卑斯山脈瓦萊（Valais）側的安尼維爾山谷（val d'Anniviers）滑雪，誰知不幸遇上雪崩，22歲的弟弟雷克（Lake Schorderet）不幸遭到雪堆活埋，25歲哥哥佛萊斯特（Forrest）則立刻向朋友求助。

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在搜尋期間，佛萊斯特不斷呼喊著雷克，卻始終聽不見弟弟的回應，讓他急得差點落淚，呼叫弟弟名字的聲音變成了哭腔，就怕雷克罹難；所幸5分鐘後，他們在雪堆裡發現失去意識的雷克，在接受救護後雷克也恢復意識。

這段驚魂被兄弟倆頭盔上的錄影器全程記錄，事後兩人將各自的影片曝光；只見影片中，佛萊斯特滑在雷克前頭，兩人剛出發不久，腳下的雪便開始流動，雷克很快被雪帶倒，並在無法煞車及起身的情況下發生一陣天旋地轉，緊接著被白雪覆蓋，畫面變成一片漆黑。滑在前頭的佛萊斯特則是摔了一跤，透過兄弟倆的鏡頭，大眾能以第一人稱視角了解被滑雪運動潛藏的危險性。

事後2人受訪，承認他們選錯運動地點，誤判則導致他們在這個極度危險的區域發生意外；對此，雷克也對獲救一事表達感激。

事實上，阿爾卑斯山雪崩事件頻傳，近期山況相當不穩定，2兄弟發生意外後幾日，法國兩屆冬奧雪板女將波瑪加絲基姬（Julie Pomagalski）便在訓練途中因雪崩不幸喪生，整個冬季累計已有27人在阿爾卑斯山上喪命。

圖為佛萊斯特與朋友搜救雷克畫面。（翻攝youtube）

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