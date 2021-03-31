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    軍情動態》降低戰損修復時間 紳寶用3D列印打造獅鷲戰機組件

    瑞典空軍與國防公司紳寶30日宣佈，成功用3D列印打造獅鷲戰鬥機（Gripen）外部零組件並通過試飛檢測。（擷取自紳寶集團官網）

    瑞典空軍與國防公司紳寶30日宣佈，成功用3D列印打造獅鷲戰鬥機（Gripen）外部零組件並通過試飛檢測。（擷取自紳寶集團官網）

    2021/03/31 10:27

    〔即時新聞／綜合報導〕瑞典空軍與紳寶集團30日宣佈，成功用3D列印打造獅鷲戰鬥機（Gripen）外部零組件並通過試飛檢測，紳寶公司提到，3月19日試驗目的是為了測試增材製造（3D列印）如何應用於戰損修復。

    《Defence Blog》報導，獅鷲戰機在試飛中裝配了替代組件，該組件以名為PA2200的尼龍聚合物為材料，並透過3D列印打造。試驗成功代表著軍功產業又朝3D列印邁進一步，未來或能對執行遠程任務中受損的戰機進行快速修復，在戰場上取得時間優勢。

    《Defence Blog》指出，由於沒有原先組件的3D列印電腦模型，因此在測試過程中，組員先將欲替換組件從戰機上取下，在放入掃描儀中掃描，反之亦然，如此作法將確保該技術未來能就戰機訂製精準的3D列印零組件。

    獅鷲戰機支持兼開發總監Håkan Stake說，「試飛後進行了初步檢查，確認並無因為飛行而造成視覺結構變化，這方法未來有機會讓現場維護人員使用單獨安裝的備件，不需要透過緊急維修程序修復，也不用取用其他故障戰機的零件，同時還能降低部分零件備量，在任務部署中，這也能減少維修時間」。

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