斷金援！ 布林肯籲各國切割支持緬甸軍方的企業

布林肯呼籲各國企業應考慮和那些支持緬甸軍方的企業切割。圖為緬甸軍頭敏昂萊（Min Aung Hlaing）進行閱兵。（路透）

2021/03/31 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍方政變後，持續血腥鎮壓示威者，引起國際撻伐，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美國時間週二發表談話，呼籲各國企業應考慮和那些支持緬甸軍方的企業切割，並譴責緬甸軍方鎮壓示威者的行動。

根據《路透》報導，人權組織「緬甸援助政治犯協會」（AAPP）統計，政變後至今至少有512人被殺，其中141人在3月27日「軍人節」時被殺，是政變後鎮壓「最血腥的一日」。布林肯表示，暴力行為應該被譴責，緬甸軍方作出越來越多恐怖的暴力行為，其中還包括了殺害5歲以下的兒童。布林肯指出，全球各國及公司應考慮對那些支持緬甸軍方的企業的投資關係，藉此剝奪對緬甸軍方的財政支持。

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美國財政部上週宣布，將對緬甸軍方持有的「緬甸經濟控股公司」（Myanma Economic Holdings PLC，MEHL）以及緬甸經濟公司」（Myanmar Economic Corporation， MEC）實施制裁，所有被制裁者置於美國的資產，與被美國人持有或控制的資產，都將被封鎖並通報美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）。包含被制裁者直接持有、間接持有，與持有50％以上的財產。

然而有知情人士透露，目前有部分企業仍和緬甸軍方有業務關係，其中不乏來自日本、南韓等美國盟友的公司。

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