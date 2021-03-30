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    長賜輪事件翻版！80公尺貨船「伊莉絲」卡住英國港口

    貨船「伊莉絲（Elise）」號在英國英格蘭利特爾漢普頓港灣（Littlehampton Harbour）意外打橫影響其他船隻通行。（擷取自eddie mitchell推特）

    貨船「伊莉絲（Elise）」號在英國英格蘭利特爾漢普頓港灣（Littlehampton Harbour）意外打橫影響其他船隻通行。（擷取自eddie mitchell推特）

    2021/03/30 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕重型貨船「長賜輪」卡住埃及蘇伊士運河6天，才終於在昨（29）日脫困。沒想到，今日又有一艘貨船「伊莉絲（Elise）」號在英國小漢普頓港（Littlehampton Harbour）意外打橫，影響其他船隻通行，宛如「長賜輪」事件的「迷你翻版」。

    小漢普頓港灣位於奇切斯特（Chichester）和沃辛（Worthing）之間的南海岸，位置靠近南唐斯國家公園 （South Downs National Park）。

    綜合外媒報導，小漢普頓港一名發言人說，長80公尺的貨船伊莉絲今日清晨由於繫在船身的一條纜線鬆開，導致它漂離東岸30公尺打橫在阿倫河（River Arun）河道上，不過由於船隻和西岸之間還留有空間，因此上午仍將開放其他船隻航行。

    然而，隨著漲潮，相關單位將在水位高漲的時候暫時關閉附近人行天橋，將伊莉絲號引導到別的地方停靠。而根據衛星定位顯示，伊莉絲號現在似已脫困，方向與港灣平行，正停靠在岸邊。

    對此，國外網友紛紛說「長賜輪帶給各國船隻巨大的靈感」、「他們需不需要挖土機、挖泥船？」、「趕上現在的流行了」、「荷蘭拖船在哪？」

    根據衛星定位顯示，伊莉絲號現在似已脫困，方向與港灣平行，正停靠在岸邊。（擷取自推特）

    根據衛星定位顯示，伊莉絲號現在似已脫困，方向與港灣平行，正停靠在岸邊。（擷取自推特）

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