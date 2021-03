長賜輪事件翻版！80公尺貨船「伊莉絲」卡住英國港口

2021/03/30 22:33

〔即時新聞/綜合報導〕重型貨船「長賜輪」卡住埃及蘇伊士運河6天,才終於在昨(29)日脫困。沒想到,今日又有一艘貨船「伊莉絲(Elise)」號在英國小漢普頓港(Littlehampton Harbour)意外打橫,影響其他船隻通行,宛如「長賜輪」事件的「迷你翻版」。

小漢普頓港灣位於奇切斯特(Chichester)和沃辛(Worthing)之間的南海岸,位置靠近南唐斯國家公園 (South Downs National Park)。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導,小漢普頓港一名發言人說,長80公尺的貨船伊莉絲今日清晨由於繫在船身的一條纜線鬆開,導致它漂離東岸30公尺打橫在阿倫河(River Arun)河道上,不過由於船隻和西岸之間還留有空間,因此上午仍將開放其他船隻航行。

然而,隨著漲潮,相關單位將在水位高漲的時候暫時關閉附近人行天橋,將伊莉絲號引導到別的地方停靠。而根據衛星定位顯示,伊莉絲號現在似已脫困,方向與港灣平行,正停靠在岸邊。

對此,國外網友紛紛說「長賜輪帶給各國船隻巨大的靈感」、「他們需不需要挖土機、挖泥船?」、「趕上現在的流行了」、「荷蘭拖船在哪?」

River users being turned around - Arun River tottaly blocked by MV Elise pic.twitter.com/diMfSQZr7P