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    武漢肺炎》多邦城暫停60歲以下接種 德將重新評估AZ疫苗

    外國媒體報導，德國柏林市、慕尼黑市和布蘭登堡邦憂心血栓問題，宣布60歲以下暫停施打AZ疫苗。（美聯社）

    外國媒體報導，德國柏林市、慕尼黑市和布蘭登堡邦憂心血栓問題，宣布60歲以下暫停施打AZ疫苗。（美聯社）

    2021/03/30 22:49

    〔即時新聞／綜合報導〕德國政府將再次評估阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗的安全性，柏林市、慕尼黑市和布蘭登堡邦今（30）日已率先宣布暫停對60歲以下民眾施打該款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗。

    綜合外媒報導，柏林市最高衛生官員卡萊奇（Dilek Kalayci）表示，該市暫停對60歲以下的男性和女性施打AZ疫苗，並指出這是預防性措施。德國第3大城、巴伐利亞邦首府慕尼黑以及布蘭登堡邦也暫停60歲以下使用該疫苗。

    在此之前，德國負責審查疫苗的官方機構保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）指出，有31人施打AZ疫苗後發生罕見血栓問題，並有9人喪生，除兩起案例以外，其餘病例皆為20至63歲女性。德國至今有270多萬人接種AZ疫苗。

    德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）當地時間週二晚間將與16個邦的首長開會，商討疫苗政策。卡萊奇表示，雖然在柏林仍未發生嚴重的疫苗副作用，但仍須嚴肅以待並等待聯邦等級會談結果。

    施打AZ疫苗後出現異常血栓的案例使歐洲多國在本月初一度暫停接種。經醫學專家審查，歐洲藥品管理局認為疫苗益大於弊，但接種前需告知病人相關風險，即可能發生罕見副作用。

    柏林兩間醫院今日稍早已宣布55歲以下女性員工暫停施打AZ疫苗，另在德國西部，有5所大學附設醫院的負責人要求所有年輕女性停止接種此疫苗。

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