BNT/輝瑞疫苗產量上看25億劑 「冷藏版」估下半年供貨

BioNTech創辦人兼執行長沙辛（見圖）說，「冷藏版」疫苗預估下半年開始供應。（歐新社資料照）

2021/03/30 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕德國BioNTech公司今日表示，待德國的新廠房投入生產之後，預計今年底前能與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗合作夥伴輝瑞藥廠（Pfizer）共同產出約25億劑的輝瑞/BNT疫苗；另外，可冷藏版本的疫苗研發工作已接近完成，再過幾個月後就可正式發布。

綜合外媒報導，BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）說，公司目前正在努力改善疫苗必須冷凍的缺點，預計會從兩個方向來著手，其一就是可儲存於一般冰箱環境的即用型疫苗，另一種則是可供給政府作為疫苗儲備的「冷凍乾燥」（freeze-dried）版本疫苗。

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沙辛說，冷藏版本疫苗最快在下半年就能開始供應，這項改良能讓藥房或是醫師更容易保存與使用疫苗；而冷凍乾燥版本疫苗的臨床試驗將於下月開始，今年第三季度前應能獲得初步數據。

沙辛也談到疫苗增產事宜，他說，「我們看到了需求量的上升，現在我們準備好25億劑的產能了，並且未來還有提升空間。」

沙辛本月9日受訪時曾表示，BioNTech明年的產能可以交付出30億劑疫苗。

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