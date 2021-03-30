為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比2016年多出1倍！中國官方認了紅火蟻擴散至12省

    中國官方指出，該國紅火蟻已傳播至12個省份，擴散區域相較於2016年高出1倍。（美聯社檔案照）

    中國官方指出，該國紅火蟻已傳播至12個省份，擴散區域相較於2016年高出1倍。（美聯社檔案照）

    2021/03/30 22:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國官方宣布，近日檢測到該國紅火蟻已傳播至12個省份，擴散區域相較於2016年高出1倍，遍布農田、林地與城市公園綠地，中方對此急動員9個部會欲防止紅火蟻蔓延。

    據了解，紅火蟻為農業及醫學害蟲，源自於南美洲巴拉那河流域，範圍包括巴西、巴拉圭與阿根廷，國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）將紅火蟻列為世界百大外來入侵種，叫做「火蟻」是因為人類被它螫傷之後會有火燒般的痛感。

    中國農業農村部官網指出，中國將紅火蟻訂為農業、林業有害生物，受到商品運輸數量增加、氣候條件適宜等因素影響，近年來紅火蟻傳播速度加快，依據最新觀測數據，中國紅火蟻已傳播至12個省（區、市）的435個縣（市、區），近5年新出現紅火蟻的縣級行政區高達191個，比2016年多了1倍。

    農業農村部相關官員表示，目前正與中國住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、國家衛生健康委、海關總署、國家林草局、國家鐵路局、國家郵政局等8部門進行合作，中方計畫在3到5年內「有效遏制紅火蟻擴散蔓延」，但對於目前哪些省份出現紅火蟻，官方並未言明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蝗災再起！ 中國農業部認了失守：竹蝗入侵可能常態化
    2020/07/28 21:07

    蝗災再起！ 中國農業部認了失守：竹蝗入侵可能常態化
    中國貨櫃帶有300隻紅火蟻 橫濱港首度發現蟻后
    2020/06/12 07:06

    中國貨櫃帶有300隻紅火蟻 橫濱港首度發現蟻后

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    中國擬「禁吃狗肉」 中網民怒質疑：為啥不能吃？
    2020/04/09 22:34

    中國擬「禁吃狗肉」 中網民怒質疑：為啥不能吃？
    中國農業部長稱豬肉降價 網民打臉「市價1毛錢沒跌」
    2019/11/16 11:07

    中國農業部長稱豬肉降價 網民打臉「市價1毛錢沒跌」

    Open Studio數位影音新勢力
    木馬屠城？中國出口石材到韓國 竟暗藏紅火蟻
    2019/05/21 13:06

    木馬屠城？中國出口石材到韓國 竟暗藏紅火蟻
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳
    2021/03/30 00:21

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈
    2021/03/29 23:22

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈

    官方煽動小粉紅抵制被抓包？ 趙立堅怒回：其心何其毒也！
    2021/03/29 22:41

    官方煽動小粉紅抵制被抓包？ 趙立堅怒回：其心何其毒也！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播