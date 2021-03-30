比2016年多出1倍！中國官方認了紅火蟻擴散至12省

中國官方指出，該國紅火蟻已傳播至12個省份，擴散區域相較於2016年高出1倍。（美聯社檔案照）

2021/03/30 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方宣布，近日檢測到該國紅火蟻已傳播至12個省份，擴散區域相較於2016年高出1倍，遍布農田、林地與城市公園綠地，中方對此急動員9個部會欲防止紅火蟻蔓延。

據了解，紅火蟻為農業及醫學害蟲，源自於南美洲巴拉那河流域，範圍包括巴西、巴拉圭與阿根廷，國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）將紅火蟻列為世界百大外來入侵種，叫做「火蟻」是因為人類被它螫傷之後會有火燒般的痛感。

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中國農業農村部官網指出，中國將紅火蟻訂為農業、林業有害生物，受到商品運輸數量增加、氣候條件適宜等因素影響，近年來紅火蟻傳播速度加快，依據最新觀測數據，中國紅火蟻已傳播至12個省（區、市）的435個縣（市、區），近5年新出現紅火蟻的縣級行政區高達191個，比2016年多了1倍。

農業農村部相關官員表示，目前正與中國住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、國家衛生健康委、海關總署、國家林草局、國家鐵路局、國家郵政局等8部門進行合作，中方計畫在3到5年內「有效遏制紅火蟻擴散蔓延」，但對於目前哪些省份出現紅火蟻，官方並未言明。

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