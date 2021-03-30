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    武漢肺炎》厚勞省23官員違反防疫規定開趴 日發言人：搞什麼！

    厚生勞動省有23名官員違反防疫政策，齊聚1間居酒屋參加酒宴直到深夜。厚生勞動大臣田村憲久（見圖）為此出面向日本公眾致歉。（美聯社）

    厚生勞動省有23名官員違反防疫政策，齊聚1間居酒屋參加酒宴直到深夜。厚生勞動大臣田村憲久（見圖）為此出面向日本公眾致歉。（美聯社）

    2021/03/30 20:31

    〔即時新聞／綜合報導〕日本先前全面解除緊急事態宣言，但仍針對餐廳等集會場所制定防疫規範，而主導日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策的厚生勞動省有23名官員違反防疫政策，齊聚1間居酒屋參加酒宴直到深夜。日本政府高層已為此出面道歉。

    綜合日媒《讀賣新聞》《日本時報》報導，日本政府本月22日全面解除因應武漢肺炎疫晴的緊急事態宣言，但日本政府仍呼籲民眾，應審慎參加集會人數眾多、耗時甚長的宴席，盡可能參加聚會人數4人以下的餐酒會，應在設有壓克力隔板的餐廳用餐，用餐時間外一律戴口罩。東京首都圈則限制餐廳等集會場所要在晚上9點前關門。

    本月24日，厚生勞動省23名公務員在晚間7點後紛紛前往東京銀座1間居酒屋，歡送1名即將調職的員工，直到11點50分才散會。這間居酒屋用餐區並未設置隔板，與會者也沒戴口罩，據傳管理階層的官員也參與了這次歡送會。

    事情曝光後，1名與會者在接受調查時說道：「我知道這不是個好主意，但我們想跟那個即將調職的同事道別。」1名厚生勞動省官員對此表達歉意，因為在他們要求民眾遵守防疫規定，協助防範疫情時，「這件事不該發生」。厚生勞動大臣田村憲久今日則做出評論：「這個行為背叛了公眾的信任，我深深地感到抱歉。」日本政府發言人加藤勝信則表示：「當我聽到這個消息的時候，第一反應是：『他們到底在搞什麼。』」厚生勞動省宣布本週三（31日）就會對這件事做出處置。

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