為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    被控散播「反國家宣傳」 越南臉書用戶被判10年監禁

    越南一名臉書用戶今日被法院認定在社群媒體散播「反國家宣傳」，判處10年徒刑。（歐新社）

    越南一名臉書用戶今日被法院認定在社群媒體散播「反國家宣傳」，判處10年徒刑。（歐新社）

    2021/03/30 19:20

    〔即時新聞／綜合報導〕越南一名臉書用戶今（30）日被法院認定在社群媒體散播「反國家宣傳」，判處10年徒刑。

    綜合外媒報導，越南公安部表示，林同省人民法院今日對55歲的武進支（Vu Tien Chi）涉及「製作、儲存、散發、宣傳含有煽動宣傳反對越南社會主義共和國內容的訊息和資料」一案宣布一審結果，武進支被判處有期徒刑10年，服刑期滿後繼續執行3年管制。

    起訴書指出，武進支在社群網站上發布、轉發338個貼文和181個直播影片，其內含「抹黑誹謗人民政府，侮辱黨、國家領袖和高層領導的內容」。公安部表示，這些內容「侵犯越南共產黨和國家的利益」。武進支去年6月被捕時，越南警方稱他在多個臉書帳號分享「反國家」內容。

    儘管越南進行全面的經濟改革、社會日漸開放，但越南共產黨政府仍對媒體採取嚴格的審查制度，不容忍任何批評，近年來更加強打壓異議人士，政治犯人數創新高，監禁期延長等。

    據官方媒體報導，今天另有3人在中部慶和省（Khanh Hoa）因類似指控接受審判，3人被控在臉書和YouTube散播「反國家宣傳」，其中1人被控在直播中焚燒越南國旗和越共黨旗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3連任越共總書記！阮富仲坦言健康欠佳 堅持反腐沒有禁區
    2021/02/01 17:49

    3連任越共總書記！阮富仲坦言健康欠佳 堅持反腐沒有禁區
    越南3獨立記者被控散佈反政府宣傳 遭當局重判入獄
    2021/01/06 11:00

    越南3獨立記者被控散佈反政府宣傳 遭當局重判入獄

    學測不盲考 中文檢定混合題先行！
    面對中國威脅 莫迪：印度越南共同維護印太和平
    2020/12/21 22:46

    面對中國威脅 莫迪：印度越南共同維護印太和平
    Facebook報告：越南網路言論審查暴增500％
    2019/05/24 21:00

    Facebook報告：越南網路言論審查暴增500％

    Open Studio數位影音新勢力
    國際今日熱門
    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金
    2021/03/30 10:20

    聯合國疾呼外界捐款 救援敘利亞需要2854億元資金

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳
    2021/03/30 00:21

    「戰狼」不用華為挨轟！憤怒粉絲反揪出一票小粉紅全用哀鳳

    武漢肺炎》增4例英國變種病毒確診 澳洲布里斯本封城3天
    2021/03/29 21:31

    武漢肺炎》增4例英國變種病毒確診 澳洲布里斯本封城3天

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈
    2021/03/29 23:22

    印尼教堂恐攻事件 凶嫌新婚夫妻檔上網學製炸彈

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播