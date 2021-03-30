被控散播「反國家宣傳」 越南臉書用戶被判10年監禁

越南一名臉書用戶今日被法院認定在社群媒體散播「反國家宣傳」，判處10年徒刑。（歐新社）

2021/03/30 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名臉書用戶今（30）日被法院認定在社群媒體散播「反國家宣傳」，判處10年徒刑。

綜合外媒報導，越南公安部表示，林同省人民法院今日對55歲的武進支（Vu Tien Chi）涉及「製作、儲存、散發、宣傳含有煽動宣傳反對越南社會主義共和國內容的訊息和資料」一案宣布一審結果，武進支被判處有期徒刑10年，服刑期滿後繼續執行3年管制。

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起訴書指出，武進支在社群網站上發布、轉發338個貼文和181個直播影片，其內含「抹黑誹謗人民政府，侮辱黨、國家領袖和高層領導的內容」。公安部表示，這些內容「侵犯越南共產黨和國家的利益」。武進支去年6月被捕時，越南警方稱他在多個臉書帳號分享「反國家」內容。

儘管越南進行全面的經濟改革、社會日漸開放，但越南共產黨政府仍對媒體採取嚴格的審查制度，不容忍任何批評，近年來更加強打壓異議人士，政治犯人數創新高，監禁期延長等。

據官方媒體報導，今天另有3人在中部慶和省（Khanh Hoa）因類似指控接受審判，3人被控在臉書和YouTube散播「反國家宣傳」，其中1人被控在直播中焚燒越南國旗和越共黨旗。

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