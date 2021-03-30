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    人道與政治的權衡 印度地方政府接納緬甸難民數破千

    本月10日，印度中央曾下令接壤緬甸的邊境各邦禁止接納從緬甸湧入的非法移民。圖為一名在印度曼尼普爾邦接受醫療照護的緬甸難民。（歐新社）

    本月10日，印度中央曾下令接壤緬甸的邊境各邦禁止接納從緬甸湧入的非法移民。圖為一名在印度曼尼普爾邦接受醫療照護的緬甸難民。（歐新社）

    2021/03/30 21:15

    〔即時新聞／綜合報導〕本月10日，印度中央曾下令接壤緬甸的邊境各邦禁止接納從緬甸湧入的非法移民。然而時至今日，逃入印度米佐拉姆邦（Mizoram）的緬甸難民人數已然破千；相較之下，印度曼尼普爾邦（Manipur）禁止庇護難民，只能提供醫療照護。

    據印度媒體《Mint》 報導，1名米佐拉姆邦內政部高級官員表示，印度聯邦政府內政部（Ministry of Home Affairs）曾在本月10日指示米佐拉姆邦、曼尼普爾邦、那加蘭邦（Nagaland）、阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）行政首長、和阿薩姆步槍隊（the Assam Rifles）鎮守印、緬邊界，防止緬甸非法移民進入印度。此後，內政部便沒再下達其餘有關緬甸難民的指令。

    然而，緬甸軍閥政變後，截至昨（29）日為止，逃入印度米佐拉姆邦的緬甸難民人數已然達到1042人，其中有100人遭遣返後，再次偷渡進入印度。這些難民原先多是緬甸警察和消防人員，大多被安置在印、緬邊境村莊，由當地非政府組織提供人道援助。

    米佐拉姆邦省長左蘭坦加（Zoramthanga）對於緬甸難民採取友善態度，因為逃入境內的難民大多是來自緬甸欽邦（Chin State）的佐族（Zo），而這個民族和米佐拉姆邦的密索藍族（Mizo）擁有共同的祖先和相似的文化。與之相對，曼尼普爾邦政府禁止轄下行政區提供食物、庇護所給緬甸難民，只能基於人道考量，提供那些傷勢嚴重的難民醫療照護。

    圖為曼尼普爾邦政府禁止轄下各行政區庇護緬甸難民，只能基於人道考量，提供那些傷勢嚴重的難民醫療照護的公文。（圖截取自印度媒體《Mint》）

    圖為曼尼普爾邦政府禁止轄下各行政區庇護緬甸難民，只能基於人道考量，提供那些傷勢嚴重的難民醫療照護的公文。（圖截取自印度媒體《Mint》）

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